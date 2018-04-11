Сезон активности клещей начался в Нижегородской области

Сезон присасывания клещей начался в Нижегородской области. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по региону Наталья Кучеренко на пресс-конференции «Инфекционные риски апреля: грипп и клещи. Как себя обезопасить?» 11 апреля.

По данным оперативного еженедельного мониторинга, по состоянию на 11 апреля в медицинские организации обратились 2 пострадавших от укусов клещей. Присасывания клещей произошли в Гагинском районе на территории деревни, а также на территории дачного участка в Кулебакском районе Нижегородской области.

Наиболее эндемичными являются Ардатовский, Ветлужский, Вознесенский, Спасский, Даленеконстантиновский, Краснооктябрьский, Лукояновский, Сосновский районы Нижегородской области. В этих районах регистрируются большее количество случаев заболеваний, передающихся через укусы клещей.

«В Нижегородской области от укусов клеща жители могут заразиться вирусным энцефалитом, а также боррелиозом. Исследования зараженных клещей показали, что только 0,2% являются переносчиками энцефалита. Этот показатель остался на уровне прошлого года. Возросла заболеваемость боррелизом. Среди исследованных клещей 20% были заражены боррелиями», — рассказала Наталья Кучеренко.

С начала 2018 года в Нижегородской области от клещевого вирусного энцефалита привито около 200 человек. Вакцинацию предложили в первую очередь тем, чья профессиональная деятельность связана с пребыванием в лесах. Всего планируется привить более 10 тысяч нижегородцев.

Специалисты Роспотребназора начали подготовку к акарицидным обработкам территорий для предупреждения распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами.

В прошлом году Нижегородской области от клещей обработали лесные участки общей площадью в 2746 га. Также акарицидную обработку провели на территории загородных оздоровительных учреждений площадью на площади 705 га.