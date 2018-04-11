В 2018 году смертность в Челябинской области существенно превысила рождаемость

Самым богатым на новорожденных месяцем стал январь (в первом месяце 2018-го в нашем регионе родились три тысячи 380 мальчиков и девочек), а вот наибольшее число южноуральцев простились с жизнью в марте (четыре тысячи 208).
Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области, за первый квартал 2017 года в нашем регионе было зарегистрировано больше рождений (десять тысяч 206 фактов) и больше смертей (12 тысяч 282 факта).
По данным Челябинскстата, на первое января этого года население нашего региона составило три миллиона 493 тысячи 36 человек. Это один миллион 893 тысячи 501 женщина и миллион 599 тысяч 535 мужчин.
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