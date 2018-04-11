В 2018 году смертность в Челябинской области существенно превысила рождаемость

Самым богатым на новорожденных месяцем стал январь (в первом месяце 2018-го в нашем регионе родились три тысячи 380 мальчиков и девочек), а вот наибольшее число южноуральцев простились с жизнью в марте (четыре тысячи 208).

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области, за первый квартал 2017 года в нашем регионе было зарегистрировано больше рождений (десять тысяч 206 фактов) и больше смертей (12 тысяч 282 факта).