В Уфе ТСК «Красинский» эвакуировали за четыре минуты
УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе продолжаются
УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе продолжаются
По информации
Как сообщало агентство «Башинформ», накануне прошла «Мега"-эвакуация около 3000 человек. Ранее учения прошли в торговых комплексах «Аркада», «Мир», «Северный», «Парус», «Башкирия», «Иремель», «Галерея ART», «Гостиный двор», «Семья», кинокомплексе «Искра».
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