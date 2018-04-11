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16:08 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Четырехлетний малыш в Краснодаре самостоятельно уехал в аэропорт

11 апреля с троллейбусной остановки около парка «Солнечный остров» в Краснодаре исчез ребенок.

Малыша нашли сотрудники транспортной полиции на привокзальной площади городского аэропорта. Там полицейские узнали, что мальчику четыре года, и что он потерялся, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

После этого сотрудники правоохранительных органов установили контакты родителей. Они рассказали, что после прогулки ребенка с бабушкой они пришли на троллейбусную остановку. Женщина посадила внука на лавочку, а сама ушла останавливать маршрутку. В это время мальчик сел в подошедший к остановке троллейбус. Сейчас его передали родителям.

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