Четырехлетний малыш в Краснодаре самостоятельно уехал в аэропорт

Малыша нашли сотрудники транспортной полиции на привокзальной площади городского аэропорта. Там полицейские узнали, что мальчику четыре года, и что он потерялся, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

После этого сотрудники правоохранительных органов установили контакты родителей. Они рассказали, что после прогулки ребенка с бабушкой они пришли на троллейбусную остановку. Женщина посадила внука на лавочку, а сама ушла останавливать маршрутку. В это время мальчик сел в подошедший к остановке троллейбус. Сейчас его передали родителям.