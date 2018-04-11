Четырехлетний малыш в Краснодаре самостоятельно уехал в аэропорт
11 апреля с троллейбусной остановки около парка «Солнечный остров» в Краснодаре исчез ребенок.
11 апреля с троллейбусной остановки около парка «Солнечный остров» в Краснодаре исчез ребенок.
Малыша нашли сотрудники транспортной полиции на привокзальной площади городского аэропорта. Там полицейские узнали, что мальчику четыре года, и что он потерялся, сообщает
После этого сотрудники правоохранительных органов установили контакты родителей. Они рассказали, что после прогулки ребенка с бабушкой они пришли на троллейбусную остановку. Женщина посадила внука на лавочку, а сама ушла останавливать маршрутку. В это время мальчик сел в подошедший к остановке троллейбус. Сейчас его передали родителям.
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