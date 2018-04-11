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16:56 (мск), источник: Клопс.ru

В Храброво откроют бесплатный кинотеатр для пассажиров

В Храброво откроют кинотеатр для вылетающих из Калининграда пассажиров. Фильмы в нём можно будет смотреть бесплатно. Об этом рассказал глава аэропорта Александр Корытный на брифинге, организованном изданием «ФедералПресс», в среду, 11 апреля.

Источник: Клопс.ru

«Это будет не просто телевизор на стене. Это будет отдельное закрытое помещение, где мы будем показывать фестивальные фильмы», — отметил Корытный.

Ранее стало известно, что после перехода на весенне-летнее расписание Храброво будет работать круглосуточно. После введения нового графика работы из Калининграда каждый день будут вылетать 17 рейсов в Москву.

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