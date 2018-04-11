В Храброво откроют бесплатный кинотеатр для пассажиров

В Храброво откроют кинотеатр для вылетающих из Калининграда пассажиров. Фильмы в нём можно будет смотреть бесплатно. Об этом рассказал глава аэропорта Александр Корытный на брифинге, организованном изданием «ФедералПресс», в среду, 11 апреля.