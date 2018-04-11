Памятник, лыжня и ели: в Самаре благоустроят сквер Фадеева
В парке установят памятник конструктору РКЦ «Прогресс» Дмитрию Козлову.
В парке установят памятник конструктору РКЦ «Прогресс» Дмитрию Козлову.
Сквер Фадеева на пр. Ленина обновят и благоустроят в 2019 году. Работы постараются завершить к 1 октября — дню столетия Дмитрия Козлова, генерального конструктора Центрального специализированного конструкторского бюро РКЦ «Прогресс». Конструктор дважды становился Героем Социалистического Труда, являлся
Дом по адресу пр. Ленина, 1 в народе называют «Козловским». Квартиры в этом престижном доме получали работники космической отрасли. Генеральный конструктор Дмитрий Козлов проживал в 24-м подъезде. Жители дома выступили за установку в сквере памятника своему начальнику. Инициативную группу возглавил Дмитрий Квашин, внук советского конструктора.
-Мы собираем все предложения общественности по благоустройству сквера и празднованию юбилея, — говорит Дмитрий Квашин, депутат Самарской городской думы, — По фотографиям подготовлены эскизы. Скульптор Карен Саркисов подготовил три макета памятника Дмитрию Козлову. Любой желающий может принять участие в сборе средств на скульптуру.
— Важно сохранить лучшее, что уже есть в сквере имении Фадеева. Это красивейшие ели, спортивные площадки для футбола, баскетбола, волейбола, хоккея. Обязательно надо оставить лыжню, — считает Павел Покровский, заместитель председателя общественной палаты Самарской области.
В 2018 году сквер приведут в порядок на субботнике, 27 апреля. Жители совместно с городскими службами соберут мусор, покрасят лавочки и ограждения.
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