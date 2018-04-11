Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
5 ленивых завтраков для школьников
Путин выразил соболезнования Меркель
Наташа Королева перестаралась с пестрым нарядом
«Мама, меня развели»Реальные истории краж денег с банковских карт
Американская «разведка боем» ПВО Сирии потерпела крах - СМИ
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
РФ собьет ракеты США в Сирии и выпустит свои по источникам огня
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Анна Семенович позирует в неглиже и с полотенцем на голове
Анастасия Волочкова сделала себе платье из одеяла
СМИ: на Западе заявили, что Турция и РФ могут уничтожить НАТО
Серябкина забыла надеть белье под мокрую майку
Китайцы строят свою версию Висячих садов Семирамиды
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
8Танцы для Ким Чен Ира
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
17:57 (мск), источник: РИА Новости

В центре Петербурга образовалась очередь в пункт обмена валюты

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Очередь на обмен валюты из 30−40 человек появилась в среду днем у одного из обменных пунктов в центре Петербурга.

Источник: РИА Новости

Как передает корреспондент РИА Новости, у входа в обменный пункт в Лиговском переулке рядом с Московским вокзалом возникла очередь примерно из 30−40 человек.

Все горожане, опрошенные РИА Новости, отметили, что меняют рубли на валюту «по личной необходимости», не связав свои действия с падением курса рубля. «Просто мне надо, поскольку я собираюсь в поездку», — сказала собеседница агентства. Другая женщина отметила, что, наоборот, меняет валюту на рубли. Большинство стоявших в очереди отказались сообщить цель своего присутствия в обменном пункте.

В то же время в городских банках пока не наблюдается ажиотажного спроса на валюту. Так, в отделении Сбербанка на Невском проспекте близ того обменного пункта, где образовалась очередь, в среду днем не оказалось желающих купить или продать валюту. «У нас все спокойно, валюта в наличии есть», — сказала РИА Новости сотрудница отделения. Она предположила, что очередь в обменном пункте связана с тем, что к купле-продаже там предлагается разная валюта, тогда как в банках покупают и продают, как правило, только доллары и евро.

Сотрудник «Кетовского коммерческого банка» из отделения рядом с Сенной площадью сообщил РИА Новости, что ажиотажного спроса пока нет. «Небольшие очереди возникают время от времени, но так бывает каждый день», — отметил он.

Рубль с начала этой недели быстро слабеет к доллару и евро на фоне новых санкций США против РФ. В среду доллар и евро впервые с 2016 года подскочили выше психологических отметок в 65 рублей и 80 рублей, соответственно, после заявлений президента США Дональда Трампа по Сирии.

Все новости региона
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Избиение петербургских школьников не связано со стилем одежды, заявили в СК
СК завел дело после взрыва газа на судостроительном заводе в Петербурге
В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами
Владимир Путин обеспокоен обстановкой в мире
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Санкции придут в магазины: какие товары подорожают сильнее всего
Медведев заявил, что на повышение МРОТ нет денег
После шторма. Как падение рынка и рубля отразятся на экономике
«Мятежный маршал» Хафтар находится в критическом состоянии
Спорт
За главой мирового биатлона пришла полиция. Опасно ли это для РФ О новых обвинениях Родченкова и обысках в штаб-квартире IBU стало известно почти одновременно
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле (видео)
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь