Мэрия Калининграда признала незаконной обрезку кленов на Комсомольской
Мэрия Калининграда признала незаконной обрезку кленов на улице Комсомольской у дома № 41.
Мэрия Калининграда признала незаконной обрезку кленов на улице Комсомольской у дома № 41.
Очевидно, что обрезка должна была «омолодить» деревья, скелетные ветви не были сохранены. Но, как пояснили в отделе охраны окружающей среды и водных объектов, клены омолаживающей обрезке не подлежат.
«Землепользователем участка, на котором растут клёны, является Калининградский Облпотребсоюз. Разрешительная документация на обрезку в комитете городского хозяйства не оформлялась», — говорят в мэрии.
Комитет городского хозяйства направил информацию о несанкционированное обрезке в региональное министерство природных ресурсов и экологии. Предполагается наказать тех, кто допустил нарушение Правил выдачи разрешительной документации на вырубку.
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