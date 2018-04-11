В Краснодаре суд обязал Минфин выплатить 1 млн компенсации оправданному детдомовцу

Детдомовца Сачкова обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, из-за которого погиб житель поселка Ахтырского в 2012 году. Фигурант был под стражей почти три года и в 2015 году Абинский районный суд признал Сачкова невиновным в связи с его непричастностью к совершению преступления У Сачкова появилось право на реабилитацию и возмещение имущественного и морального вреда, сообщает РАПСИ.