В Краснодаре суд обязал Минфин выплатить 1 млн компенсации оправданному детдомовцу
Первомайский районный суд Краснодара обязал Минфин выплатить компенсацию Антону Сачкову за незаконное уголовное преследование.
Первомайский районный суд Краснодара обязал Минфин выплатить компенсацию Антону Сачкову за незаконное уголовное преследование.
Детдомовца Сачкова обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью,
Адвокат Сачкова Александр Попков рассказал, что суд обязал Минфин выплатить Сачкову компенсацию в 1 млн рублей. Министерство просило полностью отказать в иске, прокуратура просила назначить компенсацию в 300 тыс. рублей.
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