В Волгограде на набережной установят телеэкран высотой с 7-этажку

Как сообщает ТАСС, на экране в прямом эфире будут транслироваться матчи мундиаля. На верхней террасе набережной организуют фуд-зону, а также зону спонсоров Международной федерации футбола и устроят торговлю сувенирами и пивом. Кроме того, здесь будут проходить концерты. Все это появится на набережной в рамках фестиваля болельщиков. На его площадках одновременно смогут находиться 15 000 человек.