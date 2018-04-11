В Волгограде на набережной установят телеэкран высотой с 7-этажку
Телеэкран с семиэтажный дом появится к ЧМ-2018 в
Телеэкран с семиэтажный дом появится к ЧМ-2018 в
Как сообщает ТАСС, на экране в прямом эфире будут транслироваться матчи мундиаля. На верхней террасе набережной организуют
Напомним, в Волгограде пройдет четыре матча группового этапа первенства мира: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).
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