В родительский день 2018 в Самаре дополнительные маршруты пустят на кладбища. В 2018 года Радоница, которая отмечается на 9 день после Пасхи, выпадает на 17 апреля. В родительский вторник принято посещать кладбища, чтобы прибраться на могилах близких людей, принести им гостинцы и цветы, а также помолиться об усопших. А вот сложившаяся традиция ходить на кладбища на Пасху — неверная, ведь в этот день духи сами навещают живых в их домах.

Также на родительский день 2018 в Самаре необходимо наведаться в храм и поставить свечу за упокой души близких вам людей. Можно и помочь нуждающимся поминальными продуктами. Священнослужители говорят, что лучшая атмосфера для поминовения близких — теплые воспоминания приятных моментов, связанных с человеком.

Следующая родительская суббота в 2018 году пройдет 26 мая, это будет Троицкая родительская суббота.

Расписание автобусов на кладбища на родительский день 2018 в Самаре:

4к — «Поселок Управленческий — кладбище «Лесное»;.

27к — «Площадь им. Кирова — кладбище «Зубчаниновское»;.

36д — «Хлебная площадь — кладбище «Рубежное»;.

36ю — «Кладбище «Рубежное» — кладбище «Южное»;.

63э — «Автостанция «Аврора» — кладбище «Рубежное»;.

67к — «Поселок Мехзавод — кладбище «Лесное»;.

77д — «Хлебная площадь — кладбище «Южное»;.

129э «Автостанция «Аврора» — кладбище «Южное».

Автобусы будут ходить с 7.00 до 15.00 (последний рейс обратно, с кладбищ). Отправляться будут по мере наполнения. Опоздавших заберут рейсом в 15:30.