Родительский день 2018 в Самаре: дополнительные маршруты пустят на кладбища
Какие маршруты будут ходить в родительский день 2018 в Самаре.
Какие маршруты будут ходить в родительский день 2018 в Самаре.
В родительский день 2018 в Самаре дополнительные маршруты пустят на кладбища. В 2018 года Радоница, которая отмечается на 9 день после Пасхи, выпадает на 17 апреля. В родительский вторник принято посещать кладбища, чтобы прибраться на могилах близких людей, принести им гостинцы и цветы, а также помолиться об усопших. А вот сложившаяся традиция ходить на кладбища на Пасху — неверная, ведь в этот день духи сами навещают живых в их домах.
Также на родительский день 2018 в Самаре необходимо наведаться в храм и поставить свечу за упокой души близких вам людей. Можно и помочь нуждающимся поминальными продуктами. Священнослужители говорят, что лучшая атмосфера для поминовения близких — теплые воспоминания приятных моментов, связанных с человеком.
Расписание автобусов на кладбища на родительский день 2018 в Самаре:
4к — «Поселок Управленческий — кладбище «Лесное»;.
27к — «Площадь им. Кирова — кладбище «Зубчаниновское»;.
36д — «Хлебная площадь — кладбище «Рубежное»;.
36ю — «Кладбище «Рубежное» — кладбище «Южное»;.
63э — «Автостанция «Аврора» — кладбище «Рубежное»;.
67к — «Поселок Мехзавод — кладбище «Лесное»;.
77д — «Хлебная площадь — кладбище «Южное»;.
129э «Автостанция «Аврора» — кладбище «Южное».
Автобусы будут ходить с 7.00 до 15.00 (последний рейс обратно, с кладбищ). Отправляться будут по мере наполнения. Опоздавших заберут рейсом в 15:30.
В родительский день в Самаре также усилят работу всего транспорта: он будет активнее подвозить людей к конечным пунктам, с которых автобусы поедут на кладбища: к станции Аврора, Хлебной площади, пр. Металлургов и пл. Кирова.
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