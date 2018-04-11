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18:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Стало известно, как Нижний Новгород обезопасят от эпидемий в период ЧМ-2018

В Роспотребнадзоре рассказали о санитарных мерах подготовки к мундиалю.

Источник: Комсомольская правда

Грядущий чемпионат мира по футболу в Нижнем Новгороде с нетерпением ожидают не только болельщики, но и санитарные врачи. Если первые запасаются флажками и фан-шапками, то вторые — вакциной и тепловизорами.

— Благодаря тому, что мы знаем из каких стран к нам приедут команды и болельщики, мы просчитали возможные заболевания которые они могут привезти, — рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко. — К примеру, в Европе сейчас фиксируется высокая заболеваемость корью. И сейчас мы прививаем от этого вируса всех волонтеров, сотрудников гостиниц и пунктов общественного питания.

Ну, а чтобы выявить заболевших еще на подлете, на территории аэропорта работает свой санитарно-контрольный пункт, оборудованный тепловизорами.

— Сейчас там проверяют только иностранные рейсы, но в период чемпионата мира через него будут пропускать и пассажиров внутренних рейсов, — рассказывают в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. — И если развернут три потока прибывающих, то соответственно и тепловизоров будет три. Там же будет специальный изолятор, в котором будут работать сотрудники медицины катастроф. Таким образом, больного пассажира можно будет снять прямо с борта самолета и вычленить из толпы с помощью тепловизора.

Принимать заболевших гостей чемпионата мира будут сразу три городские больницы Нижнего Новгорода — № 2, 9 и 23. Все они получили специальную аккредитацию. И медики прошли дополнительное обучение по выявлению тех инфекций, которые могут быть завезены из стран-участниц чемпионата.

— В этом смысле больница № 9 идеально подходит для инфекционного госпиталя, — считает Наталия Кучеренко. — Там обособленная территория, обособленные маленькие корпуса, есть свой изолятор. Это наша первая база, куда мы будем отвозить людей при подозрении на какую-то болезнь.

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