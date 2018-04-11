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17:06 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Татуировки на ногтях стали новым бьюти-трендом в Instagram

Американцы придумали суровую альтернативу обычному маникюру.

Маникюр и моделирование бровей еще долгое время будут вдохновлять бьюти-блогеров по всему миру. Вот вам, к примеру, новый модный тренд — татуировки на ногтях. Звучит интригующе, не правда ли?

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Первыми идею предложили тату-мастера Эмби Стэплтон и Кристиан Бойд из Нью-Йорка. По словам художников, процесс нанесения рисунка на ноготь немногим отличается от обычной татуировки на коже.

Главная проблема — это твердая поверхность. Нужно быть предельно аккуратными и не зайти иглой слишком глубоко.

Зато такая тату не навсегда — продержится рисунок около шести недель (в зависимости от скорости роста ногтя).

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Время нанесения татуировки составляет от одного часа до трех, смотря сколько ногтей вы решили разукрасить или какой сложности рисунок.

Кстати, в отличие от обычных тату, процесс рисования на ногтях безболезнен.

В целом же, никаких противопоказаний нет, и мастера надеются, что их «новинка» вполне может заменить обычный маникюр. По крайней мере, модники в Instagram уже охотно восприняли новый тренд.

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