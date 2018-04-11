Татуировки на ногтях стали новым бьюти-трендом в Instagram
Американцы придумали суровую альтернативу обычному маникюру.
Американцы придумали суровую альтернативу обычному маникюру.
Маникюр и моделирование бровей еще долгое время будут вдохновлять
Первыми идею предложили
Зато такая тату не навсегда — продержится рисунок около шести недель (в зависимости от скорости роста ногтя).
Время нанесения татуировки составляет от одного часа до трех, смотря сколько ногтей вы решили разукрасить или какой сложности рисунок.
В целом же, никаких противопоказаний нет, и мастера надеются, что их «новинка» вполне может заменить обычный маникюр. По крайней мере, модники в Instagram уже охотно восприняли новый тренд.
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