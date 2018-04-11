Проездные «Подорожник» и «Тройка» будут действовать сразу в двух городах

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Проездные «Подорожник» и «Тройка» теперь будут действовать в подземках двух российских столиц — Петербурга и Москвы, сообщает пресс-служба Смольного. Об этом вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин договорился с заместителем мэра Москвы Максимом Ликсутовым на встрече, которая состоялась 11 апреля.

Пассажиры петербургского метрополитена смогут оплатить проезд в подземке картой «Тройка», а в Москве можно будет воспользоваться питерским «Подорожником».