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17:47 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Проездные «Подорожник» и «Тройка» будут действовать сразу в двух городах

Картами можно будет оплатить поездки в подземке Петербурга и Москвы.

Источник: Аргументы и факты

Проездные «Подорожник» и «Тройка» теперь будут действовать в подземках двух российских столиц — Петербурга и Москвы, сообщает пресс-служба Смольного. Об этом вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин договорился с заместителем мэра Москвы Максимом Ликсутовым на встрече, которая состоялась 11 апреля.

Пассажиры петербургского метрополитена смогут оплатить проезд в подземке картой «Тройка», а в Москве можно будет воспользоваться питерским «Подорожником».

Позже эта система будет внедрена и для оплаты проезда в наземном транспорте двух городов.

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