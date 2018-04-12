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07:01 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Китовая акула плавает рядом с людьми (видео)

Такое увидишь не каждый день.

Китовая акула поплавала вместе с людьми неподалеку от Южной Нижней Калифорнии в Мексике. Необычное и завораживающее видео опубликовал в Сети 36-летний кинематографист Тарцисио Саньюдо Суарес, который и был одним из счастливчиков, проплывших рядом с огромным морским обитателем.

Видео было снято с помощью дрона. На нем видно, как акула неспешно плывет наравне с людьми, совершенно не интересуясь ими.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Саньюдо Суареса, в тот день он просто отправился на экскурсию, организованную местным Музеем китовых акул. Неожиданно для всех, гигантское существо поднялось из глубин и поплыло рядом с лодкой. Тогда он и еще несколько человек нырнули в воду и следовали за акулой некоторое время.

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Известно, что китовые акулы, несмотря на свое устрашающее название, очень миролюбивые существа.

Они могут могут жить до 70 лет, а, вырастая, достигать 12,5 метров в длину и весить до 35 тонн.

Сейчас эти гигантские рыбы считаются вымирающим видом и находятся под международной защитой, а потому увидеть китовую акулу так близко удается не часто.

3 комментарияк этой статье
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