Китовая акула плавает рядом с людьми (видео)
Такое увидишь не каждый день.
Такое увидишь не каждый день.
Китовая акула поплавала вместе с людьми неподалеку от Южной Нижней Калифорнии в Мексике. Необычное и завораживающее видео опубликовал в Сети 36-летний кинематографист Тарцисио Саньюдо Суарес, который и был одним из счастливчиков, проплывших рядом с огромным морским обитателем.
Видео было снято с помощью дрона. На нем видно, как акула неспешно плывет наравне с людьми, совершенно не интересуясь ими.
По словам Саньюдо Суареса, в тот день он просто отправился на экскурсию, организованную местным Музеем китовых акул. Неожиданно для всех, гигантское существо поднялось из глубин и поплыло рядом с лодкой. Тогда он и еще несколько человек нырнули в воду и следовали за акулой некоторое время.
Они могут могут жить до 70 лет, а, вырастая, достигать 12,5 метров в длину и весить до 35 тонн.
Сейчас эти гигантские рыбы считаются вымирающим видом и находятся под международной защитой, а потому увидеть китовую акулу так близко удается не часто.
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