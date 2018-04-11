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18:02 (мск), источник: РИА Новости

На Кубани снизился уровень производственного травматизма

КРАСНОДАР, 11 апр — РИА Новости. Уровень производственного травматизма в Краснодарском крае за последние 5 лет снизился на 18%, сообщил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Источник: РИА Новости

По данным краевых властей, на территории Кубани работают более 140 тысяч организаций, на которых трудятся около 2 миллионов человек.

«Для нас обеспечение безопасности на производстве является важной задачей. В этом вопросе мы занимаем жесткую позицию — никаких полумер и поблажек не может быть, когда речь идет о безопасности людей. И кубанские предприниматели, и бизнесмены поддерживают нашу позицию», — сказал Кондратьев.

Глава региона пояснил, что на регулярной основе на предприятиях края проводится целый комплекс мероприятий — это инструктажи, обучение технике безопасности, курсы по повышению квалификации сотрудников.

«Благодаря этому в крае удается удерживать устойчивую тенденцию снижения уровня производственного травматизма. За последние пять лет этот показатель в регионе снизился на 18%», — отметил губернатор.

Он добавил, что Краснодарский край одержал победу во всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность». «Это достойная оценка нашей работы, той работы, которую проводят наши предприниматели и бизнесмены. Но мы будем стремиться к нулевому травматизму на производстве. Поэтому впереди еще много работы в этом направлении», — заключил глава края.

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