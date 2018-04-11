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17:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре изменят маршруты троллейбусов № 21 и № 31

НВ скором времени дорожники начнут капитальный ремонт улицы Восточно-Кругликовской на участке от улицы 40 лет Победы до Домбайской. На перекрестке с Черкасской специалисты уберут разворотное кольцо, из-за чего изменят свои маршруты троллейбусы под номерами 21 и 31.

— Движение троллейбусов под номерами 21 и 31 будет временно осуществляться до пересечения улицы 40-летия Победы с Российской, где троллейбусы будут делать разворот по кольцу и начинать движение в обратном направлении, — рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Точная дата изменений будет известна позднее. От кольца на улице Российской пассажирам предлагают добираться на автобусах под номерами 3, 4, 45.

После завершения ремонта Восточно-Кругликовской, возможно, троллейбусная линия будет продлена от улицы Черкасской до Домбайской, либо будет построено новое разворотное кольцо.

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