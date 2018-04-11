В Краснодаре изменят маршруты троллейбусов № 21 и № 31
НВ скором времени дорожники начнут капитальный ремонт улицы
НВ скором времени дорожники начнут капитальный ремонт улицы
— Движение троллейбусов под номерами 21 и 31 будет временно осуществляться до пересечения улицы 40-летия Победы с Российской, где троллейбусы будут делать разворот по кольцу и начинать движение в обратном направлении, — рассказали в
Точная дата изменений будет известна позднее. От кольца на улице Российской пассажирам предлагают добираться на автобусах под номерами 3, 4, 45.
После завершения ремонта
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