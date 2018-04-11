В Краснодаре изменят маршруты троллейбусов № 21 и № 31

НВ скором времени дорожники начнут капитальный ремонт улицы Восточно-Кругликовской на участке от улицы 40 лет Победы до Домбайской. На перекрестке с Черкасской специалисты уберут разворотное кольцо, из-за чего изменят свои маршруты троллейбусы под номерами 21 и 31.