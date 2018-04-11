Воронежский заповедник попросил придумать имена для семьи бобров
Новорожденным нужны имена, подходящие самцу и самке.
Новорожденным нужны имена, подходящие самцу и самке.
Воронежский биосферный заповедник имени Василия Пескова объявил о начале конкурса на лучшие имена для семьи бобров. Жители смогут предложить свои варианты в социальных сетях до воскресенья, 22 апреля.
Сотрудники Бобронариума не давали имен животным, раньше им присваивали лишь номера. Необходимость возникла после рождения бобрят в середине марта. Пара бобров впервые принесла потомство. Поэтому дать имена необходимо не только новорожденным, но и их родителям.
Для участия в конкурсе воронежцам нужно написать свой вариант имен в группах заповедника социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. В комментариях к записи нужно написать имена для родителей и детей, сделав советующие пометки. Кроме того, бобрятам необходимо дать универсальные имена, подходящие, как самке, так и самцу. Пока пол новорожденных неизвестен.
Итоги конкурса подведут 25 апреля на сайте заповедника и в социальных сетях. Победители получат пригласительные билеты на посещение заповедника и памятные сувениры.
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