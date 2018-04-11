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17:53 (мск), источник: ИА REGNUM

Перед ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде удвоят площади обработки от клещей

В основном, дополнительные мероприятия проведут в местах пребывания гостей чемпионата.

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018 площадь территории в Нижнем Новгороде, где будет проведена акарицидная или антиклещевая обработка, увеличится в два раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко.

Она уточнила, что площадь обрабатываемых территорий составит 4 тыс. гектар, сообщает «НТА — Нижний Новгород». Дополнительные мероприятия будут проведены в местах предполагаемого нахождений гостей мундиаля — на территории парка «Швейцария», на склонах, прилегающих к площади Минина, где будет располагаться фан-зона, а также на Бору — в местах предполагаемой дислокации сборных команд.

Кучеренко заявила, что территория обработки увеличивается ежегодно.

 — сказала глава управления и добавила, что сезон 2017 года был менее активным по сравнению с 2016 годом. Число граждан, обратившихся за медицинской помощью в связи с укусами клещей сократилось на 2%.

С момента старта клещевого сезона в Нижегородской области по состоянию на 11 апреля к медикам после укусов клещей обратились 2 человека, что значительно ниже средних многолетних показателей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора. Присасывания насекомых зафиксированы в Гагинском и Кулебакском районах области. С начала 2018 года в рамках профилактики клещевого вирусного энцефалита привито 200 человек. С 15 марта ведомство проводит еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы.

Напомним, в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Нижнем Новгороде состоятся шесть матчей: между сборными Швеции и Южной Кореи, Аргентины и Хорватии, Англии и Панамы, Швейцарии и Коста-Рики. Также здесь пройдут 1/8 и ¼ финала.

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