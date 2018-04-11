Общественники просят создать «зеленые щиты» в городах Крыма

«У нас есть поручение нашего лидера, президента Российской Федерации Владимира Путина о включении лесов, расположенных на землях населенных пунктов, в состав лесопарковых зеленых поясов. Мы предлагаем в Крыму не подходить к этому вопросу разово, создав “зеленый щит” только вокруг Симферополя и Симферопольского района»

Виктор Тарасенко член регионального штаба ОНФ