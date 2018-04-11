Общественники просят создать «зеленые щиты» в городах Крыма

По оценке общественников, минимальная площадь «зеленых щитов» должна составлять около 3 га, при этом в Симферопольском районе попросили предусмотреть не менее 10 тыс га лесных зон. Об этом сообщает пресс-служба крымского ОНФ.
«У нас есть поручение нашего лидера, президента Российской Федерации Владимира Путина о включении лесов, расположенных на землях населенных пунктов, в состав лесопарковых зеленых поясов. Мы предлагаем в Крыму не подходить к этому вопросу разово, создав “зеленый щит” только вокруг Симферополя и Симферопольского района»
Виктор Тарасенкочлен регионального штаба ОНФ
Наиболее активно проект реализовывается в крымской столице, однако пока не решен вопрос с определением зеленых территорий. Общественники также настоятельно рекомендовали регионам заняться высадкой зеленых насаждений для организации будущего «зеленого щита».
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