В центре Казани убрали народный мемориал в память погибших в Кемерово
В центре Казани у часов на улице Баумана убрали народный мемориал с цветами и игрушками, об этом сообщили горожане в соцсетях.
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В центре Казани у часов на улице Баумана убрали народный мемориал с цветами и игрушками, об этом сообщили горожане в соцсетях.
Напомним, мемориал появился после акции 27 марта, когда люди почтили память жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
Люди оставляли у импровизированного мемориала около часов зажженные свечи, цветы и игрушки.
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