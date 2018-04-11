В центре Казани убрали народный мемориал в память погибших в Кемерово

В центре Казани убрали народный мемориал в память погибших в Кемерово

В центре Казани у часов на улице Баумана убрали народный мемориал с цветами и игрушками, об этом сообщили горожане в соцсетях.