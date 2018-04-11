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17:59 (мск), источник: Prokazan.ru

В центре Казани убрали народный мемориал в память погибших в Кемерово

В центре Казани у часов на улице Баумана убрали народный мемориал с цветами и игрушками, об этом сообщили горожане в соцсетях.

Напомним, мемориал появился после акции 27 марта, когда люди почтили память жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Люди оставляли у импровизированного мемориала около часов зажженные свечи, цветы и игрушки.

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