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18:08 (мск), источник: 36on.ru

Воронежцы смогут улететь в Крым по льготным авиабилетам

Пресс-служба воронежского аэропорта сообщила о старте продаж с 15 мая льготных авиабилетов в Крым. Стоимость перелета в одну сторону для определенных категорий пассажиров не будет превышать 2 500 рублей.

Летать в Симферополь из воронежского аэропорта по льготным условиям будут воздушные судна авиакомпании Red Wings. Всего в программу федерального субсидирования перелетов попали 7 компаний. Сообщается, что билеты поступят в продажу не позднее 15 мая, а будут действовать в период с 1 июня по 30 ноября.

Воспользоваться льготами при покупке смогут следующие категории воронежцев:

— молодые люди до 23 лет;.

— пенсионеры;.

— инвалиды I группы в сопровождении одного человека;.

— инвалиды с детства II или III групп;.

— человек, сопровождающий ребенка-инвалида.

Для оформления льготного билета будет необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствующий статус.

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