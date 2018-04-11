Воронежцы смогут улететь в Крым по льготным авиабилетам

Летать в Симферополь из воронежского аэропорта по льготным условиям будут воздушные судна авиакомпании Red Wings. Всего в программу федерального субсидирования перелетов попали 7 компаний. Сообщается, что билеты поступят в продажу не позднее 15 мая, а будут действовать в период с 1 июня по 30 ноября.