Воронежцы смогут улететь в Крым по льготным авиабилетам

Летать в Симферополь из воронежского аэропорта по льготным условиям будут воздушные судна авиакомпании Red Wings. Всего в программу федерального субсидирования перелетов попали 7 компаний. Сообщается, что билеты поступят в продажу не позднее 15 мая, а будут действовать в период с 1 июня по 30 ноября.
Воспользоваться льготами при покупке смогут следующие категории воронежцев:
— молодые люди до 23 лет;.
— пенсионеры;.
— инвалиды I группы в сопровождении одного человека;.
— инвалиды с детства II или III групп;.
— человек, сопровождающий
Для оформления льготного билета будет необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствующий статус.
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