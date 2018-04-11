Диетолог о кремлевской диете Лукашенко: Есть люди с особенностями обмена веществ, которые прекрасно себя чувствуют именно на таком питании

— Покупают мне продукты в магазине. Я питаюсь теми продуктами, что и вы. Да, они проходят контроль. Но мне еще никто не сказал, что белорусские продукты не прошли контроль. Могу вам рассказать кратко: три яйца утром, в обед — мясо (сколько хочешь ешь, но его не съешь много), вечером — рыба, сколько хочешь. Жесткая диета, белковая, — рассказал президент на встрече с журналистами госСМИ.

— Президент неплохо выглядит и хорошо себя чувствует. Значит, у него вполне приемлемый для него вид питания. По-видимому, у него есть люди, которые рекомендуют питаться белковой пищей. Если иметь в виду законы нутрициологии, а это наука, и она базируется на объективных законах, то одним из них является качественное соответствие пищи потребностям человека, т. е. белки, жиры, углеводы, витамины и минералы должны поступать в организм ежедневно. А мясо, рыба и яйца — это преимущественно белково-жировой тип питания, так называемая кремлевская или кетогенная диета. Она известна, но не имеет научно-обоснованных доказательств. И не годится для постоянно использования. Белковая диета направлена на снижение массы тела. Есть люди, которые могут прекрасно на этом жить, потому что углеводы в организме могут синтезироваться из белков — это называется глюконеогенез. Есть люди с особенностями обмена веществ, которые прекрасно себя чувствуют именно на таком питании. Я думаю, что президент тоже употребляет и яблоки, и арбузы, которые выращивает. Более чем уверена, что он и картошку ест, поскольку часто говорил, что любит драники.