Диетолог о кремлевской диете Лукашенко: Есть люди с особенностями обмена веществ, которые прекрасно себя чувствуют именно на таком питании
Как рассказал президент, рацион у него такой: «три яйца утром, в обед — мясо, вечером — рыба, сколько хочешь».
Как рассказал президент, рацион у него такой: «три яйца утром, в обед — мясо, вечером — рыба, сколько хочешь».
— Покупают мне продукты в магазине. Я питаюсь теми продуктами, что и вы. Да, они проходят контроль. Но мне еще никто не сказал, что белорусские продукты не прошли контроль. Могу вам рассказать кратко: три яйца утром, в обед — мясо (сколько хочешь ешь, но его не съешь много), вечером — рыба, сколько хочешь. Жесткая диета, белковая, — рассказал президент на встрече с журналистами госСМИ.
Как сообщила
— Я ем то, что едите и вы, только в совсем малых количествах, — сказал президент. По его словам, он любит сравнивать, как один и тот же продукт производят на разных предприятиях страны. — Счастлив, что у нас в Беларуси абсолютно безопасное питание.
В феврале президент рассказывал и о примерном калораже — порядка 1800 калорий в день.
— Можно ли на таком рационе жить? Или надо добавлять клетчатку и углеводы в свой рацион? — уточнили мы у доктора медицинских наук, директора Центра оздоровительного питания и содействия здоровью Элеоноры Капитоновой.
— Президент неплохо выглядит и хорошо себя чувствует. Значит, у него вполне приемлемый для него вид питания.
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