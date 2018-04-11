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19:22 (мск), источник: Zakon.kz

В Караганде разгорелся скандал с обманутыми туристами

Карагандинцы, которые хотели отдохнуть как в раю, остались ни с чем.

Источник: Zakon.kz

В Караганде разгорелся скандал вокруг знаменитой зоны отдыха в Каркаралинске. Выяснилось, что перед своим арестом предприниматель Талгат Акуов успел продать путёвки в пансионат, который ему уже не принадлежал. Обманутые клиенты — их больше 150 семей — теперь намерены вернуть свои деньги, многие уже написали заявления в правоохранительные органы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Талгат Акуов:

— Если рай есть на этой планете, то одно из этих мест, одно из самых красивых и необычных.

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В этот рай карагандинские туристы уже вряд ли попадут. Недавно им пришли уведомления, в которых сказано, что путевки, которые они приобрели еще зимой, недействительны.

Любовь Пушкарская:

— Девушка нам по телефону сказала, что надо 100% расчет, тогда идет скидка. Естественно, у нас в декабре таких денег не было. Мы заняли деньги, в общей сложности около 250 тысяч мы заняли денег. И вот поехали, сперва отдали 189 тысяч, через неделю еще 30 тысяч. Вот и 3 месяца мы отдавали эти долги.

Курортную зону «Тас булак» новый владелец приобрел еще летом на фоне скандала. Бывший хозяин (тот самый Талгат Акуов, который уверял, что создал рай) несколько раз через суд пытался вернуть себе бизнес. А пока шли разбирательства и решение суда не вступило в силу, успел продать те самые 157 путевок на 17 миллионов тенге.

Основные покупатели — пенсионеры, которые мечтали оказаться в «раю».

Галина Давыдова:

— Мы у девушек, которые в офисе, покупали билеты, мы спросили: действительно ли, мы слышали, что будет передаваться в другие руки? — Нет, все остается в силе. Поэтому мы взяли в этом году опять туда путевки.

Самого главу независимой ассоциации предпринимателей Талгата Акуова задержали в конце марта. 38 бизнесменов прошлой осенью обвинили его в мошенничестве. Акуов предлагал разные варианты вложения сбережений в прибыльные, как он уверял, проекты. Предприниматели вкладывали десятки тысяч долларов, но никаких дивидендов так и не получили. Одним из последних проектов, в который Акуов привлек инвестиции, и стала зона отдыха в Каркаралинске.

Леонид Мамаев, предприниматель:

— Я вложил в 2013 году 72 тысячи долларов в НАП, но впоследствии Талгат Жаудович убедил всех, в том числе и меня, что договоры нужно переоформить на ТОО «Тас Булак», поскольку в НАП денег нет. Потом это было все переоформлено и первоначальные договоры уничтожены.

За аферы в особо крупном размере Талгату Акуову грозит больше 12 лет лишения свободы. Что же касается недействительных путевок — расследование только началось. Комментарии в правоохранительных органах обещали предоставить позже. Нынешний владелец зоны отдыха скандал комментировать и вовсе не захотел. Сказал только, что ему жаль доверчивых граждан, но к их бедам он отношения не имеет и отвечать не собирается.

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