Регистрация абитуриентов для участия в ЦТ пройдет с 2 мая по 1 июня

Источник: БЕЛТА

«Регистрация абитуриентов для участия в централизованном тестировании пройдет в Беларуси с 2 мая по 1 июня. Как и в прошлом году, при регистрации абитуриент должен будет предъявить документ, удостоверяющий личность, подать заявление, оплатить прием и оформление документов и получить пропуск. В случае невозможности прибытия абитуриента в пункт регистрации по уважительной причине документы на регистрацию для участия в ЦТ смогут подать законные представители несовершеннолетних абитуриентов или представители абитуриентов, действующие на основании доверенности», — пояснили в ведомстве.

График проведения централизованного тестирования определен постановлением Министерства образования от 25 января 2018 года № 5. Согласно документу, централизованное тестирование в нынешнем году начнется 12 июня с испытаний по белорусскому языку, 14 июня пройдут тесты по русскому языку, 16 июня — по обществоведению, 18 июня — по математике, 20 июня — по биологии, 22 июня — по иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), 24 июня — по химии, 26 июня — по физике, 28 июня — по истории Беларуси, 30 июня — по географии. Завершится ЦТ 2 июля экзаменом по всемирной истории (новейшее время).