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20:41 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Ледоход на реке Белой засняли жители Гафурийского района

Ледоход на реке Белой засняли в Гафурийском районе местные жители. Мобильный репортёр восхитился тем, как поток воды с довольно высокой скоростью несёт не только глыбы льда, но и стволы поваленных деревьев, прокомментировав происходящее эпитетами «сильно» и «мощно».

Стоит отметить, что период ледохода длится сравнительно не долго, но всегда проходит очень зрелищно.

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