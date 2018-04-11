Ледоход на реке Белой засняли жители Гафурийского района

Ледоход на реке Белой засняли в Гафурийском районе местные жители. Мобильный репортёр восхитился тем, как поток воды с довольно высокой скоростью несёт не только глыбы льда, но и стволы поваленных деревьев, прокомментировав происходящее эпитетами «сильно» и «мощно».