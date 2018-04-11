В Беларуси появились первые налоговые консультанты

Как сообщалось, указ № 338 «О налоговом консультировании» вступил в силу 24 декабря 2017 года. Документ внедряет в стране профессиональный институт посредников между бизнесом и налоговыми органами. Его применение позволяет оградить бизнес от ошибок и нарушений налогового законодательства, снизить коррупционные риски в сфере налогообложения. Институт налоговых консультантов создается в Беларуси с учетом положительного зарубежного опыта. Работать в должности налогового консультанта специалист сможет после сдачи квалификационного экзамена в МНС и получения аттестата.