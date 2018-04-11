В Беларуси появились первые налоговые консультанты
11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси появились первые налоговые консультанты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства по налогам и сборам.
11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси появились первые налоговые консультанты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства по налогам и сборам.
Первый квалификационный экзамен у физлиц, претендующих на получение квалификационного аттестата налогового консультанта, прошел
Перечень налоговых консультантов размещен в открытом доступе на сайте Министерства по налогам и сборам.
Как сообщалось, указ № 338 «О налоговом консультировании» вступил в силу 24 декабря 2017 года. Документ внедряет в стране профессиональный институт посредников между бизнесом и налоговыми органами. Его применение позволяет оградить бизнес от ошибок и нарушений налогового законодательства, снизить коррупционные риски в сфере налогообложения. Институт налоговых консультантов создается в Беларуси с учетом положительного зарубежного опыта. Работать в должности налогового консультанта специалист сможет после сдачи квалификационного экзамена в МНС и получения аттестата.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.