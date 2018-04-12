На пляжах Кубани установят флаги, обозначающие их классификацию

Цвета флагов — синий, зеленый и желтый. Их вывешивают после того, как пляж пройдет классификацию. Эта работу в крае ведут постоянно. Цветовые отличия получили уже 75 зон отдыха.

Желтым флагом отметили самые простые пляжи, их 28. Там есть посты спасателей, кабины для переодевания, душевые и уборные. Вторая категория отмечена зеленым цветом. На этих территориях отдыха, которых в крае 15, к уже названому набору добавляются лежаки, медпункт и парковка для автомобилей. Синий флаг самой высокой категории разместят над 32 пляжами с расширенным сервисом. Их главное отличие — оборудование для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья.