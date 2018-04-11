Ночные заморозки ожидаются в Беларуси в ближайшие дни

МИНСК, 11 апр — Sputnik. Прохладная погода сохранится в Беларуси в ближайшие дни, ночами местами ожидаются заморозки до -3°С, сообщили Sputnik в среду в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Похолодание в республику после по-летнему теплых дней, когда на юге Беларуси температура воздуха достигала +25°С, принес антициклон со Скандинавии.

По информации Гидромета, периферия этого антициклона будет определять погоду в стране и в четверг 12 апреля: ночью и утром температура воздуха понизится местами до -2°С, днем потеплеет до +10..+16°С, на юго-западе страны — до +20°С.

В последующие два дня, в пятницу и субботу, ночью также возможны заморозки до -3°С, днем максимальная температура составит от +11 до +17°С, в юго-западных районах Беларуси — до +22°С.