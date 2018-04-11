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22:15 (мск), источник: Sputnik.by

Ночные заморозки ожидаются в Беларуси в ближайшие дни

Теплее всего в предстоящие дни будет в юго-западных регионах Беларуси — там дневные температуры превысят отметку +20°С.

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МИНСК, 11 апр — Sputnik. Прохладная погода сохранится в Беларуси в ближайшие дни, ночами местами ожидаются заморозки до -3°С, сообщили Sputnik в среду в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Похолодание в республику после по-летнему теплых дней, когда на юге Беларуси температура воздуха достигала +25°С, принес антициклон со Скандинавии.

По информации Гидромета, периферия этого антициклона будет определять погоду в стране и в четверг 12 апреля: ночью и утром температура воздуха понизится местами до -2°С, днем потеплеет до +10..+16°С, на юго-западе страны — до +20°С.

В последующие два дня, в пятницу и субботу, ночью также возможны заморозки до -3°С, днем максимальная температура составит от +11 до +17°С, в юго-западных районах Беларуси — до +22°С.

В воскресенье 14 апреля по западу страны прогнозируются кратковременные дожди, ночью температура еще может опускаться ниже ноля, днем воздух прогреется до +18°С. И снова теплее будет на юге Беларуси — там синоптики обещают днем до +21°С.

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