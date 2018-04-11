Путешествие с детьми за границу: Погранполиция Молдовы сделала уточнение

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Любой родитель, даже если он находится в разводе, может путешествовать один вместе с ребенком за границу без необходимости получения доверенности со стороны экс-второй половины. Такое уточнение сделала Пограничная полиция Молдовы.

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В ведомстве отметили, что «законодательство Республики Молдова позволяет одному из родителей вне зависимости от его статуса — в браке или в разводе — путешествовать с несовершеннолетним ребенком без получения нотариально заверенной доверенности от второго родителя».

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