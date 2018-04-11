Путешествие с детьми за границу: Погранполиция Молдовы сделала уточнение
Пограничная полиция Молдовы в преддверии сезона отпусков рассказала о том, как правильно путешествовать с несовершеннолетними.
Пограничная полиция Молдовы в преддверии сезона отпусков рассказала о том, как правильно путешествовать с несовершеннолетними.
КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Любой родитель, даже если он находится в разводе, может путешествовать один вместе с ребенком за границу без необходимости получения доверенности со стороны
В ведомстве отметили, что «законодательство Республики Молдова позволяет одному из родителей вне зависимости от его статуса — в браке или в разводе — путешествовать с несовершеннолетним ребенком без получения нотариально заверенной доверенности от второго родителя».
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Как отметили в Погранполиции, планируя поездку с несовершеннолетними, родителям необходимо удостоверится, что документы детей в порядке. С 2011 года в Республике Молдова выдаются только паспорта, содержащие биометрические данные (отпечатки пальцев, группа крови, цифровая фотография) и в паспорт родителя не вносятся данные о ребенке. На имя несовершеннолетнего оформляются свои документы.
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