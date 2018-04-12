Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления
В России построили тягач «Вощина-1»
Мария Миронова вышла в свет вместе с сыном
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Анна Семенович позирует в неглиже и с полотенцем на голове
«Мама, меня развели»Реальные истории краж денег с банковских карт
СМИ: кораблям КНР в Средиземноморье приказано следовать в Тартус
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Анна Семенович позирует в неглиже и с полотенцем на голове
Анастасия Волочкова сделала себе платье из одеяла
СМИ: на Западе заявили, что Турция и РФ могут уничтожить НАТО
Серябкина забыла надеть белье под мокрую майку
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть свой регион
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
01:43 (мск), источник: Известия

Биологи из США открыли вызывающих ожирение бактерий

Американские ученые обнаружили микробов, ускоряющих развитие ожирения. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Cell Host & Microbe.

Источник: Reuters

По данным ученых, некоторые микробы из семейства Clostridiaceae способствуют всасыванию жира при переваривании пищи. При этом новые порции жиров ускоряют размножение этих бактерий.

«Эти бактерии оказались одним из ключевых звеньев в цепочке событий, приводящих к тому, что кишечник начинает эффективнее впитывать жиры. Они управляют перевариванием и всасыванием жиров и играют огромную роль в развитии ожирения и болезней сердца», — приводит «РИА Новости» слова одного из исследователей.

Ранее британские ученые установили, что так называемые миллениалы — люди, которые родились с начала 1980-х по середину 1990-х годов, более склонны к ожирению, чем представители предыдущих поколений.

Страдающих от ожирения детей стало больше в 11 раз за 40 лет
Во время загрузки произошла ошибка.
11 октября 2017© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 От войны до мира два твита: Россия располагает достаточными силами в Сирии, но выбирает сдержанный тон и готова к сотрудничеству
Каникулы без последствий: в России ужесточили правила организации детского отдыха
В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами
Владимир Путин обеспокоен обстановкой в мире
«Реал» проиграл «Ювентусу», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Санкции придут в магазины: какие товары подорожают сильнее всего
США подняли в воздух самолет «судного дня»
СМИ: Мэй готова присоединиться к военным действиям против Сирии
Спорт
«Реал» проиграл «Ювентусу», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов После назначения 11-метрового удара за споры с арбитром с поля был удален вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле (видео)
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь