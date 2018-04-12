Биологи из США открыли вызывающих ожирение бактерий
Американские ученые обнаружили микробов, ускоряющих развитие ожирения. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Cell Host & Microbe.
Американские ученые обнаружили микробов, ускоряющих развитие ожирения. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Cell Host & Microbe.
По данным ученых, некоторые микробы из семейства Clostridiaceae способствуют всасыванию жира при переваривании пищи. При этом новые порции жиров ускоряют размножение этих бактерий.
«Эти бактерии оказались одним из ключевых звеньев в цепочке событий, приводящих к тому, что кишечник начинает эффективнее впитывать жиры. Они управляют перевариванием и всасыванием жиров и играют огромную роль в развитии ожирения и болезней сердца», — приводит «РИА Новости» слова одного из исследователей.
Ранее британские ученые установили, что так называемые миллениалы — люди, которые родились с начала 1980-х по середину 1990-х годов, более склонны к ожирению, чем представители предыдущих поколений.
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