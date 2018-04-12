В Казани экстренно приземлился самолет Москва — Самара
В Казани вынужденно приземлился самолет, следовавший рейсом Москва (Домодедово) — Самара. Экстренное приземление связано с временным закрытием самарского аэропорта «Курумоч».
В Казани вынужденно приземлился самолет, следовавший рейсом Москва (Домодедово) — Самара. Экстренное приземление связано с временным закрытием самарского аэропорта «Курумоч».
На борту самолета находились 85 пассажиров, которые были направлены в здание казанского аэропорта, сообщает портал 63.ru.
По словам старшего помощника Приволжского транспортного прокурора Майи Ивановой, аэропорт некоторое время не принимал воздушные суда, на
«Работы были связаны с усилением безопасности полетов. Стартовали они около 17:15, полностью завершились в 21:15. Рейсы на вылет в связи с этим были ненадолго задержаны», — пояснила Иванова.
Однако заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Виталий Лащенко уточнил, что на ВПП образовались лужи.
«Вылеты и прилеты временно приостанавливали, чтобы их ликвидировать. По правилам транспортной безопасности полоса должна оставаться сухой», — добавил он.
В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.
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