Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия не шутит: США предупредили из РФ по военным каналам - СМИ
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Мария Миронова вышла в свет вместе с сыном
В Альпах пропал владелец сети магазинов OBI
Эмили Ратаковски снялась в прозрачном плаще на голое тело
«Мама, меня развели»Реальные истории краж денег с банковских карт
США могут ударить по российским войскам и убить Асада — эксперт
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
"Неприятная сенсация": СМИ про американский F-35
Достигнет противника за 10 км: СМИ о "Береге" РФ
71-летняя Татьяна Васильева сделала новую пластическую операцию
Полина Гагарина сменила спортзал на турник в парке
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Мужчина пострадал от того, что съел самый острый в мире перец
Приказ Терезы Мэй: Британия готова ударить по Сирии - СМИ
Боевые корабли ВМФ России покинули базу в Тартусе
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
09:22 (мск), источник: ИА REGNUM

В Казани экстренно приземлился самолет Москва — Самара

В Казани вынужденно приземлился самолет, следовавший рейсом Москва (Домодедово) — Самара. Экстренное приземление связано с временным закрытием самарского аэропорта «Курумоч».

На борту самолета находились 85 пассажиров, которые были направлены в здание казанского аэропорта, сообщает портал 63.ru.

По словам старшего помощника Приволжского транспортного прокурора Майи Ивановой, аэропорт некоторое время не принимал воздушные суда, на взлетно-посадочной полосе проводились технические работы.

«Работы были связаны с усилением безопасности полетов. Стартовали они около 17:15, полностью завершились в 21:15. Рейсы на вылет в связи с этим были ненадолго задержаны», — пояснила Иванова.

Однако заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Виталий Лащенко уточнил, что на ВПП образовались лужи.

«Вылеты и прилеты временно приостанавливали, чтобы их ликвидировать. По правилам транспортной безопасности полоса должна оставаться сухой», — добавил он.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Asia Times: Китай уже почти захватил Южно-Китайское море
Военная операция США против Сирии отложена, но не отменена
Найдена главная причина алкоголизма
Спутники зафиксировали выход российских кораблей с базы Тартус
СМИ: Медведева снова назначат премьер-министром
Аналитики назвали самые доходные в России профессии
Бизнесмена обвинили в хищении 37 млрд рублей из 9 банков
Юлия Скрипаль отказалась от помощи сестры и посольства
Спорт
«Реал» проиграл «Ювентусу», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов После назначения 11-метрового удара за споры с арбитром с поля был удален вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь