Оштрафованы водители свадебного кортежа в Семее

Источник: Kazinform

Трое водителей оштрафованы на 35 МРП. Это 84 175 тенге.

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Они привлечены к ответственности за правонарушение по статье 3 Административного кодекса РК. Двое из задержанных были на автомобиле марки «Toyota Camry», третий — на «ВАЗ 21099».

«На одного из водителей «Toyota Camry» заполнен протокол по статье 2 Административного кодекса РК за нарушение правил маневрирования и создание препятствия движению транспортных средств.

На хозяина второй машины за создание трудностей движению автотранспортных средств, а на третьего водителя — за нарушение правил дорожного движения наложен штраф, — сказал руководитель отдела государственного языка и информации УВД Семея Елубек Оспанов.

Отметим, ранее в Семее был объявлен розыск водителей свадебного кортежа, грубо нарушивших правила дорожного движения, через день их личности были установлены.