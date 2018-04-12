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00:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Беженцы-мусульмане обходят Молдову стороной

Они используют нашу страну только в качестве транзитной территории.

Источник: Комсомольская правда

«Молдова не является страной назначения для беженцев из стран Ближнего Востока, которые держат сейчас в напряжении всю Европу», — сообщила корреспонденту директор Бюро по миграции и убежищу (БМУ) при МВД Ольга Поалелунжь.

По ее словам, с начала боевых действий в Сирии в РМ въехало чуть боле 100 человек.

«Есть некоторый рост по сравнению с прежними годами, но он не является критическим и ничем не грозит населению республики. Всего, за 10 лет в Молдову въехало 212 граждан этой страны. Статус беженцев различного характера в Молдове на сегодня имеют 554 иностранца, из которых 141 — из Сирии», — отметила Поалелунжь.

Она сообщила, что «беженцы и соискатели убежища, которые находятся на процедуре рассмотрения, это лица, относящиеся к разным категориям, но объединенные одной проблемой — бегством от войны».

«Как правило тем, кто не получает статус беженца, предоставляется гуманитарная защита на определенный срок», — сказала специалист.

По ее словам, прибывающие в РМ соискатели убежища представляют более 50 стран, включая Украину, Сирию, Афганистан, Азербайджан, Армению.

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