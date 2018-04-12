Право на выбор
Что думают рестораторы о главном гастрономическом скандале недели.
Что думают рестораторы о главном гастрономическом скандале недели.
Москвичка на седьмом месяце беременности попросила прожарить ей стейк до степени Well Done и получила категорический отказ. Пока пост на эту тему, опубликованный владельцем заведения в Facebook, набирает третью тысячу комментариев от стихийных ресторанных экспертов, портал iz.ru обсудил ситуацию с профессионалами.
Дмитрий Левицкий, открывавший в Москве «Куклы пистолеты», «Дорогая, я перезвоню…» и еще несколько баров, вот уже несколько лет руководит мясным заведением с философией Meat Puppets bar & meatarea. Философия не позволяет сотрудникам бара делать стейки «на вынос» и готовить их с прожаркой Well Done. «Мы видим себя последним звеном в цепи, по сути, финальной точкой долгой и не самой благодарной работы селекционеров, животноводов, фермеров, мясников. И если повар понимает это, он никогда не зажарит стейк в подошву», — написал Левицкий у себя в соцсети. Отметив, что имеет право на собственное мнение, «даже тогда, когда оно отличается от мнения гостя», он выложил скриншоты переписки с одой из клиенток.
Гостья пожаловалась на персонал ресторана, который отказался прожарить для нее стейк, в том числе
Большинство комментаторов под крайне популярным постом заостряют внимание на моральной стороне вопроса — достойны ли беременные женщины особого отношения. Кстати, далеко не все комментаторы женского пола разделяют эту точку зрения.
Чтобы узнать, как обстоят дела при таких ситуациях с точки зрения «внутренней кухни», портал iz.ru поговорил с семью рестораторами и
Руководит сетью «Рестораны Раппопорта», в которую входит 19 заведений в Москве,
— В конечном итоге рестораны — это бизнес. А бизнес каждый делает сам — как слышит, так и дышит. Если
Есть рестораны, для которых важны философия и концепт. А есть рестораны, для которых важно отношение клиента, с каким настроением он уйдет. Здесь нет понятия правильно или неправильно. Это зависит просто от подхода. У нас он совсем другой, но это право ресторатора.
Конечно, человек с ребенком, беременная женщина, инвалид, которые к вам приходят, заслуживают чуть больше внимания. Но в данном случае не думаю даже, что вопрос связан с тем, что женщина была беременная. Для меня это обычный клиент, который попросил
Если вы интересуетесь моей точкой зрения, то, наверное, ресторан прав в том смысле, что большинство свойств дорогого мяса, специально выращенного, например мраморный стейк, пропадают, когда оно прожаривается до Well Done. Но, на мой взгляд, если человек, которому рассказали об этом, который знает об этом, настаивает, я не вижу причины не дать то, что он хочет.
Трудно сказать, выиграет или проиграет ресторан. Я не считаю, что черный пиар — это здорово. Но когда ресторан на слуху, это всегда хорошо. И если философия ресторана соответствует тому, как чувствует и думает большинство людей, они пойдут туда.
Совладелец ресторанов «Одесса-мама» и Good Advice
— Зная опыт Дмитрия Левицкого в маркетинге, пиаре, продвижении, вполне могу предположить, что это хорошая
Если рассмотреть эту историю как действительно случившуюся, то, на мой взгляд, каждый ресторатор и каждый ресторан может устанавливать свои правила работы с клиентами. В «Рагу», с которого начался наш ресторанный бум (заведения под брендом работали с 2010 по 2016 год. — Прим. ред.), вообще не меняли рецептуру блюд. Вы приходили и получали ровно то, что написано в меню. Нельзя убрать лук, положить лук, чеснок, орех. Есть рецепт и есть блюдо. Если вы готовы его купить, пожалуйста, покупайте.
Ресторан был волен соблюсти свои правила. Персонал должен был соблюсти инструкции. Если есть инструкции, которые не разрешают персоналу жарить мясо Well Done, то, к сожалению, они не могут их нарушить. Мы в наших ресторанах исключения делаем только для детей.
Любая беременная женщина в меню любого ресторана может найти
Здесь обе стороны и правы, и не правы, и встать на
— Про беременных женщин по собственному опыту могу сказать. Допустим, мы за день продали 10 порций грибного супа, но пришла беременная и говорит, что он соленый или еще
Если в моих силах сделать то, чего хочет беременная, конечно, я это сделаю. Никакого труда это не составляет. Если ей захочется супа из хобота слона, я откажу. А всё, что есть на кухне, в принципе сделаю.
В моем понимании моя задача максимально снизить недовольство гостя. И разубедить его в неправильном выборе. По поводу мяса я обычно в таких ситуациях подхожу лично к столу и говорю, что эту прожарку рекомендую не просто так. Объясняю, что для определенных стейков приемлемы определенные прожарки. Если жарить их чуть выше или чуть ниже, стейк уже не так раскрывается, как должен.
Некоторые гости соглашаются, некоторые — настаивают на своем. Моя задача предупредить, что мясо может быть суховатым, жестковатым, плотным, чтобы вы знали, на что идете.
Всегда есть
Директор ресторана Mr Lee компании Аркадии Новикова
— Нужно учитывать тот факт, что девушка беременная. Это дает ей некое право, грубо говоря, диктовать условия выхода за рамки меню. В данном случае я бы пошла на уступки. В нашей сети ресторанов правило: «Гость всегда прав, и пожелания гостя всегда приветствуются». Тем более, повторюсь, это беременная девушка. Я бы предупредила, что мясо будет не сочным, но я бы его приготовила для нее.
Это в советское время выдавали сыр, колбасу, нарезку и всё — другого не было на кухне. А сейчас, если есть на кухне
Даже, если это блюдо, в котором ну невозможно изменить состав. Условно бефстроганов. Если заменить пюре на макароны, это уже будет априори не бефстроганов. Но если у нас есть макароны на кухне, есть мясо, ну давайте приготовим
Последнее время тенденция — что ни проблема, получается пиар. Я не думаю, что это приведет
— Я Левицкого очень хорошо знаю и не хотел бы критиковать. Если это его заведение, он, наверное, диктует правила, ради бога. Но для меня клиент всегда прав.
Есть люди с ограничениями. Мы всегда спрашиваем перед заказом, есть ли
Ресторатор
— Очень важно, конечно, слушать клиентов, но
Это многим молодым рестораторам не нравится, но я живу в формате «гость всегда прав». Мы должны быть зоной комфорта для клиента. И ты должен убиться, но добиться того, чтобы клиент ушел от тебя с улыбкой, а не обливаясь слезами.
Если честно, я считаю всё это передутой
— Надо делать, как гости хотят. Сделать прожарку — это вопрос нормальный, обычный для ресторана. Непонятно, почему так реагирует
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