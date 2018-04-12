Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль в прямом эфире высказалась об отставке Терезы Мэй
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Тест: справитесь ли вы с заданиями, которые решали 5-классники?
Путин выразил соболезнования Меркель
Анна Нетребко показала «королевский» наряд для сцены
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Американская «разведка боем» ПВО Сирии потерпела крах - СМИ
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Какие украшения подойдут разным знакам зодиака (фото)
Анна Нетребко показала «королевский» наряд для сцены
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
112-летнего гражданина Японии признали самым пожилым мужчиной планеты
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть свой регион
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
10Самые живописные мосты мира
12:31 (мск), источник: Известия

Верхом на звезде

Как космические путешествия повлияли на моду.

Первый человек отправился в космос 57 лет назад — 12 апреля 1961 года майор советских ВВС Юрий Гагарин сказал свое легендарное «Поехали!» и совершил полет вокруг Земли. Увы, космические путешествия так и не стали общедоступным делом, хотя и превратились давно в обыденность, — сообщения о запусках больше не становятся сенсационными новостями. Однако сама тема по-прежнему популярна: звездолеты бороздят экраны кинотеатров по всему миру, а модельеры, как и полстолетия назад, вдохновляются «спецодеждой» астронавтов, а иногда даже помогают в ее создании. Портал iz.ru вспоминает историю взаимоотношений моды с космонавтикой.

Полетим!

Середина 1960-х была, наверно, самым оптимистичным периодом ХХ века. Ужасы Второй мировой уже немного подзабылись, Часы судного дня перевели на 12 минут до «полночи», война во Вьетнаме всё еще была далеким локальным конфликтом и даже страшные Russkie больше не были такими уж страшными, договорившись с американцами о частичном запрете ядерных испытаний. К тому же у них появился универсальный, всемирного масштаба герой, боготворимый практически всеми на планете, без различения политических, религиозных и всяких иных воззрений — Юрий Гагарин. Вероятно, в те годы первый космонавт Земли был самым популярным человеком на планете — даже The Beatles любили, наверно, меньше (Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери вообще полагал невозможным слушать их без берушей). И, конечно, все мечтали о времени, когда полеты в космос станут столь же обыденными, как поездка за город — Артур Кларк и Стэнли Кубрик представляли Луну 2001 года уже освоенной, обжитой территорией, связанной с метрополией регулярным космолетным сообщением.

В «Космической одиссее 2001 года» хватает запоминающихся визуальных моментов, но один из самых знаковых — стюардессы на борту челнока «Земля-Луна», плавно двигающиеся в невесомости под музыку Шуберта. Костюмы девушек столь же «космичны»: напоминающие шлемы головные уборы, белые мягкие чуть расклешенные брюки и куртки на молнии, туфли-слипоны. Удивительно, но созданием костюмов для фильма занимался не кто-то из парижской футуристической троицы (Пьер Карден, Андре Курреж, Пако Рабанн), а лондонский модельер, поставщик двора Ее Величества Харди Амис.

Личный портной королевы, впрочем, видел будущее вполне в разрезе современной ему моды. Упомянутые французские модельеры вдохновлялись и самой космической темой, и связанным с ней триумфом функциональности — космический скафандр в конечном счете предназначен не для прогулок, а для работы. Отсюда — отказ от высоких каблуков (по пыльным дорожкам далеких планет на шпильках особо не побродишь), широкое использование синтетических материалов, строгий крой без излишеств и комбинезоны на молнии. Тем не менее модели в футуристических «космонарядах» выходили на подиум и появлялись в глянцевых журналах, но в реальную уличную моду так и не вошли. Кино, впрочем, с радостью приняло тренд, доведя его до абсурда — созданные Пако Рабаном наряды Барбареллы из одноименного фильма Роже Вадима 1968 года служили образцом для подражания создателям костюмов практически всех фантастических боевиков последующих 20 лет. Ни о какой особой функциональности тут речи уже не шло — гардероб межгалактической героини сорок первого столетия напоминал что-то среднее между трико Супермена и облачением исполнительницы стриптиза. Впрочем, глядевшим на Джейн Фонду в блестящих виниловых трико с блестками, комбинезонах из ткани металлик и прозрачных пластиковых топах зрителям менее всего думалось о грядущих космических путешествиях.

Невидимый фронт.

Меж тем производители обычной одежды активно участвовали в космической гонке — и даже помогали одерживать в ней победы. Скафандр A7L, использовавшийся Нилом Армстронгом и его экипажем при высадке на поверхность Луны в июле 1969 года, был создан компанией International Latex Corporation, известной еще с 1940-х годов рядовым американцам (и в большей степени американкам) по принадлежащей ей торговой марке Playtex, под которой выпускаются бюстгальтеры и пояса для чулок. Скафандры, кстати, шились вручную с точной подгонкой под фигуру каждого астронавта — ошибка в положении стежка в 0,8 мм отправляла космический комбинезон из 21 слоя синтетических и комбинированных материалов в брак.

К концу 1970-х большинство из этих новинок начали использоваться и в производстве обычной одежды. Светоотражающий майлар, ткани на основе американского дакрона и советского лавсана довольно быстро завоевали признание у потребителей. В следующее же десятилетие «космическая» мода неожиданно вышла на улицы — брюки и куртки с обилием молний и декоративных лямок, имитирующих конструкцию скафандра, знаменитые сапоги-«луноходы», с дутым верхом из водонепроницаемой синтетики (кстати, в лучших образцах использовался как раз дакрон), спортивная обувь с верхом из неопрена. Причин было несколько: и удешевление материалов, некогда доступных лишь оборонке, и влияние эстетики панка (молнии, лямки и металлическая фурнитура были характерны для всех ранних творений Вивьен Вествуд), и, конечно, новый всплеск интереса к космосу — благодаря кинематографу. Герои новых космических боевиков и одевались несколько менее экстравагантно (не считая, конечно, Дарта Вейдера), чем в 1960-е, что делало подражание им куда более доступным. Молодежь скупала куртки-милитари с четырьмя накладными карманами, как у Хана Соло из «Звездных войн»; а первая волна «продакт-плейсмент» на экране подсказывала дальнейшие приобретения: лейтенант Рипли в «Чужих» попирала инопланетных гадов ногой, обутой в специально сделанные высокие кроссовки Reebok.

Космонавт на подиуме.

В XXI столетии интерес к «космической» моде вновь вернулся — в том числе и в мире haute couture. Свою роль сыграли и очередная волна увлечения ретрофутуризмом пятидесятилетней давности (например, прошлогодняя линейка Gucci, вовсю эксплуатировавшая и темы классической коллекции Куррежа Moon Girl, и культовый телесериал «Стар трек»), и перезапуск великих «космических опер» — «Звездных войн» и киноверсии упомянутого «Стар трека», сопровождавшийся агрессивным продвижением сопутствующих товаров (так, фирма Columbia отметила выход на экраны «Последнего джедая» выпуском точной копии зимних курток Люка Скайуокера, принцессы Леи и Хана Соло из «Империя наносит ответный удар»). Но более всего, пожалуй, интерес публики к теме космоса — в том числе и в моде — подогрели проекты частных космических кораблей, разрабатываемые Илоном Маском и Ричардом Брэнсоном. Кстати, костюмы для будущих пассажиров компании Брэнсона Virgin Galactic разрабатывают знаменитый японский модельер Едзи Ямамото и сам Филипп Старк; вероятно, величайший дизайнер современности — не моды, а вообще.

Но, что самое неожиданное, модой занялись и сами покорители космоса. По крайней мере, один из них — 88-летний Базз Олдрин, второй в истории человек, ступивший на Луну, попробовал себя сперва в качестве модели, а затем и как модельер. Зимой 2017 года его появление на подиуме на Нью-Йоркской неделе моды произвело сенсацию: бодрый, несмотря на возраст, седобородый астронавт завершил показ марки Nick Graham, продефилировав в серебристой куртке-бомбере с «марсианской» символикой и кроссовках того же цвета («это было не труднее, чем ходить по Луне», — прокомментировал он). А в конце того же года Олдрин представил и первую собственную коллекцию одежды и аксессуаров, созданную совместно с брендом Sprayground, — тоже посвященную полету на Марс.

Насколько соответствующими реальности окажутся марсианские приготовления, пока сложно сказать точно. Но почти наверняка космическая тема будет возвращаться в мир моды вновь и вновь — по крайней мере как временная (будем надеяться) компенсация так и не сбывшихся ожиданий прекраснодушных фантастов 1960-х.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 От войны до мира два твита: Россия располагает достаточными силами в Сирии, но выбирает сдержанный тон и готова к сотрудничеству
Каникулы без последствий: в России ужесточили правила организации детского отдыха
Пентагон и Минобороны РФ готовятся к военной операции в Сирии
СМИ: глава IBU скрыл 65 допинговых дел российских биатлонистов
Россияне заявили о наличии в стране олигархов
Депутаты готовятся к быстрому утверждению премьер-министра
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов четверга
Непотопляемый бизнес. Как валютный скачок изменит рынок туризма
«Приехали!». 10 наивных вопросов о космосе
Спорт
«Реал» выбил из ЛЧ «Ювентус» благодаря голу с пенальти Мадридский "Реал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов в восьмой раз подряд, несмотря на фантастический камбэк "Ювентуса" в ответной встрече
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Исторический сериал «Версаль» провалился из-за обилия секса Телешоу закрывается после третьего сезона
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Жилье вблизи мусорных полигонов потеряло в цене
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Валерия не хочет прибегать к ЭКО для рождения ребенка Певица предпочитает не форсировать события.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь