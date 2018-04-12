Хорошие новости для жителей одного из приморских островов

Это небольшой катер вместимостью девять человек, который, по данным управлении транспорта, будет осуществлять рейсы до 30 апреля по средам, пятницам и воскресеньям.

Время отправления катера из Владивостока — 13:00, с острова Рейнеке — 14:40. Стоимость билета составляет 163 рубля, для жителей острова Рейнеке — 63. Отмечается, что при наличии свободных мест катер будет заходить на остров Попова. Отправление с о. Попова планируется в 15:10.