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05:04 (мск), источник: ДЕЙТА

Хорошие новости для жителей одного из приморских островов

Катер на воздушной подушке начал ходить на остров Рейнеке с 30-го причала Владивостока, об этом DEITA. RU сообщили в городской администрации.

Источник: ДЕЙТА

Это небольшой катер вместимостью девять человек, который, по данным управлении транспорта, будет осуществлять рейсы до 30 апреля по средам, пятницам и воскресеньям.

Время отправления катера из Владивостока — 13:00, с острова Рейнеке — 14:40. Стоимость билета составляет 163 рубля, для жителей острова Рейнеке — 63. Отмечается, что при наличии свободных мест катер будет заходить на остров Попова. Отправление с о. Попова планируется в 15:10.

Таисия Масина.

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