Топ-5 самых опасных профессий в Иркутской области
Строители и охранники всех рискуют в Иркутской области. Рейтинг самых опасных профессий составил Фонд соцстрахования России.
Строители и охранники всех рискуют в Иркутской области. Рейтинг самых опасных профессий составил Фонд соцстрахования России.
Как выяснилось, риску подвержены работники строительной сферы — за прошлый год в этой Отрасли произошло 29 несчастных случаев, два человека погибли. Поберечь себя стоит и частным охранникам: 18 происшествий, две смерти. Не уступает по «экстриму» работа на производстве самолётов и в больницах. Тем не менее в Фонде социального страхования отмечают, что статистика несчастных случаев в Прибайкалье постепенно, но всё же уменьшается.
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