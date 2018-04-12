Топ-5 самых опасных профессий в Иркутской области

Как выяснилось, риску подвержены работники строительной сферы — за прошлый год в этой Отрасли произошло 29 несчастных случаев, два человека погибли. Поберечь себя стоит и частным охранникам: 18 происшествий, две смерти. Не уступает по «экстриму» работа на производстве самолётов и в больницах. Тем не менее в Фонде социального страхования отмечают, что статистика несчастных случаев в Прибайкалье постепенно, но всё же уменьшается.