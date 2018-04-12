Москву накроют сетью дорожных камер. Стационарных и мобильных комплексов станет существенно больше уже в этом году

Источник: РИА "Новости"

Начальник УГИБДД по Москве Виктор Коваленко обнародовал планы по расширению парка комплексов фиксации нарушений ПДД. Сегодня на столичных дорогах можно встретить 1,45 тыс. стационарных камер («Стрелки», «Автоураганы» и т. д. ) и 370 мобильных («Парконы» и «Паркрайты») для фиксации нарушений парковки. Москва является рекордсменом по числу таких приборов среди регионов. По словам господина Коваленко, в 2018 году планируется поставка еще 740 новых комплексов. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД, эксплуатирует систему фиксации нарушений) пояснили, что ожидается установка 600 новых стационарных камер и подключение еще 140 «Парконов». Стационарные приборы установят до ноября, преимущественно в очагах аварийности (участки улиц, где за год произошло более трех ДТП): адреса будут определены совместно с ГИБДД. Скорее всего, речь пойдет о магистралях, где выявлено 3−8 таких очагов, — МКАД, Дмитровское, Каширское, Варшавское шоссе, шоссе Энтузиастов, Ленинский проспект, проспект Мира.

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Несколько сотен приборов планируется установить на перекрестках и переходах, где водители отказываются уступить дорогу пешеходам. В Москве до недавних пор работала единственная камера, способная фиксировать подобный вид нарушения (ст. 12.18 КоАП, штраф 1,5−2 тыс. руб.). По данным ГИБДД, в 2017 году в городе выявлено 1,4 тыс. наездов на пешеходов на «зебрах», в 50% случаев виноваты водители.



Новые камеры будут работать «по арендной схеме», отмечают в ЦОДД: в мае 2018 года пройдет тендер по выбору компании, которая установит комплексы, будет их обслуживать и передавать информацию в центр обработки данных ЦОДД на протяжении пяти лет. Объем планируемых затрат в ЦОДД официально не раскрывают.

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Всего, по данным Госавтоинспекции, в 2017 году в Москве с помощью камер было вынесено более 24 млн штрафных постановлений. За год прирост составил более 10 млн «писем счастья», до этого их количество ежегодно росло на 2−3 млн. Московские камеры на данный момент способны выявлять 39 составов нарушений. Виктор Коваленко заметил, что Госавтоинспекция рассматривает возможность упрощения процедуры обжалования штрафов: «Зачем навязывать водителям сложные процедуры, если видно, что марка машины или цвет не соответствуют». Подробностей он не сообщил, в 2017 году в Госдуме анонсировали разработку законопроекта, предполагающего электронное обжалование штрафов ГИБДД (эта опция доступна сейчас в Москве для штрафов за парковку).

На увеличении числа камер, фиксирующих проезд «зебры», отметим, настаивает общественная организация «Союз пешеходов России». Эксперт по фотовидеофиксации Григорий Шухман говорит, что софт пока еще «сырой». «До сих пор не определены четкие критерии нарушения, — говорит он.— Это может быть, к примеру, расстояние до пересечения пешеходом траектории автомобиля, подъезжающего к переходу».

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Водитель обязан «уступить дорогу» пешеходу на «зебре», то есть не создавать для него препятствий, следует из ПДД. «На данном этапе возможны разные трактовки понятия “помехи для пешехода” со стороны ГИБДД и водителей, — говорит господин Шухман.— За сколько полос пешеход должен быть от полосы движения машины? Да и пешеходы двигаются с разной скоростью, им нужно разное время для пересечения проезжей части. Сомневаюсь, что программное обеспечение способно все это учесть». Автофиксация на переходах приведет к множеству спорных ситуаций, считает Григорий Шухман. Он также отметил, что «пешеходные» камеры крайне нежелательно устанавливать на нерегулируемых переходах с плотным потоком пешеходов: в противном случае ни одна машина не сможет проехать, не получив штрафа.