Паромную переправу Ванино — Холмск закрыли из-за циклона

Источник: Восток Медиа

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Хабаровскому краю, паромную переправу, связывающую регион и Сахалинскую область, закрыли ночью среды, 11 апреля, из-за ухудшения метеоусловий в Татарском проливе. Это уже второе ограничение с начала апреля.

РИА «Восток-Медиа» писало, что на территорию Хабаровского края пришёл циклон, который принёс с собой снег и сильный ветер. Сегодня его влияние начнёт ослабевать, ветер немного стихнет, однако в южных районах сохранятся небольшие осадки.

Переправу Ванино — Холмск закрывали 3 апреля. Тогда причиной приостановки работы паромов стало усиления ветра в Татарском проливе. Ограничение действовало недолго. Уже 4 апреля сообщение между материком и островом возобновили.