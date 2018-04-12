Паромную переправу Ванино — Холмск закрыли из-за циклона

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РИА «Восток-Медиа» писало, что на территорию Хабаровского края пришёл циклон, который принёс с собой снег и сильный ветер. Сегодня его влияние начнёт ослабевать, ветер немного стихнет, однако в южных районах сохранятся небольшие осадки.
Подобная проблема с паромным сообщением возникает по причине непогоды каждую зиму. Сейчас у правительства России есть планы соединить два региона — Хабаровский край и Сахалинскую область — с помощью моста. Стоимость проекта магистрали с материка на остров оценивается в 400 миллиардов рублей. Проектируемая длина пути — 580 километров.
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