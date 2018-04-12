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03:14 (мск), источник: Восток Медиа

Паромную переправу Ванино — Холмск закрыли из-за циклона

Из-за циклона вновь закрыто паромное сообщение между материком и Сахалином. Связь между Ванино и Холмском появится только после улучшения метеоусловий.

Источник: Восток Медиа

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Хабаровскому краю, паромную переправу, связывающую регион и Сахалинскую область, закрыли ночью среды, 11 апреля, из-за ухудшения метеоусловий в Татарском проливе. Это уже второе ограничение с начала апреля.

РИА «Восток-Медиа» писало, что на территорию Хабаровского края пришёл циклон, который принёс с собой снег и сильный ветер. Сегодня его влияние начнёт ослабевать, ветер немного стихнет, однако в южных районах сохранятся небольшие осадки.

Переправу Ванино — Холмск закрывали 3 апреля. Тогда причиной приостановки работы паромов стало усиления ветра в Татарском проливе. Ограничение действовало недолго. Уже 4 апреля сообщение между материком и островом возобновили.

Подобная проблема с паромным сообщением возникает по причине непогоды каждую зиму. Сейчас у правительства России есть планы соединить два региона — Хабаровский край и Сахалинскую область — с помощью моста. Стоимость проекта магистрали с материка на остров оценивается в 400 миллиардов рублей. Проектируемая длина пути — 580 километров.

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