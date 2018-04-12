Автобусы снова не пускают на комсомольскую трассу из-за гололёда

Автобусное сообщение приостановили 11 апреля в 16:00. Об изменении движения пассажиров уже оповестили. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, скопления людей на автовокзалах и пробок на дороге нет.
Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», в среду, 11 апреля, на территорию региона обрушился мощный циклон. В крае идёт снег, местами сильный, порывы ветра достигают 18−23 метров в секунду.
Агентство писало, что трассу регулярно перекрывают из-за ветра и снегопадов. Так, в этом месяце из-за гололёда движение пассажирского транспорта приостановили 8 апреля в 19:00. Возобновили сообщение через сутки — 9 апреля в 10:00.
По словам сотрудника пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерины Потворовой, дорогу перекрывают ночью, так как при минусовых температурах снег замерзает и на трассе образуется гололёд.
Также из-за ухудшения погоды вновь закрыли паромное сообщение в Татарском проливе. Связь между Ванино и Холмском появится только после улучшения метеоусловий.
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