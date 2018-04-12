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05:00 (мск), источник: VLADNEWS

Стало известно время, когда на Владивосток обрушится очередной циклон

Дождь со снегом обрушится на Приморье.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 57% 763 мм рт. ст. 4 м/с

На Приморье надвигается очередной циклон, который принесет с собой осадки в виде дождя и снега. Синоптики назвали время, когда осадки начнутся во Владивостоке, сообщает РИА VladNews.

Как прогнозам windytv.com, осадки в виде дождя во Владивостоке начнутся в 6 часов утра в субботу, в 9 часов утра в приморской столице начнется мокрый снег, который закончится лишь утром в воскресенье.

По предварительным данным, во Владивостоке выпадет до 4 см осадков.

Температура воздуха ожидается от 0 °C до 2 °C.

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