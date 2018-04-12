Стало известно время, когда на Владивосток обрушится очередной циклон
Дождь со снегом обрушится на Приморье.
Дождь со снегом обрушится на Приморье.
На Приморье надвигается очередной циклон, который принесет с собой осадки в виде дождя и снега. Синоптики назвали время, когда осадки начнутся во Владивостоке, сообщает РИА VladNews.
Как прогнозам windytv.com, осадки в виде дождя во Владивостоке начнутся в 6 часов утра в субботу, в 9 часов утра в приморской столице начнется мокрый снег, который закончится лишь утром в воскресенье.
По предварительным данным, во Владивостоке выпадет до 4 см осадков.
Температура воздуха ожидается от 0 °C до 2 °C.
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