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03:55 (мск), источник: Губерния онлайн

Три ледовых переправы осталось в Хабаровском крае

Лед на реках Хабаровского края продолжает разрушаться.

За последние несколько дней в регионе закрыли четыре ледовые переправы: в Верхнебуреинском районе — через реку Бурея на 72-м километре автодороги Чегдомын — Шахтинский; в Николаевском районе — через Амур на дороге Николаевск-на-Амуре — Селихино (участок Подгорное — Николаевск); в Охотском районе — через реки Марекан и Ульбея на автозимнике Охотск — Иня.

Сейчас в регионе действуют три переправы: две из них находятся в Охотском районе и одна — в Николаевском, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

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