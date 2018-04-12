Три ледовых переправы осталось в Хабаровском крае

За последние несколько дней в регионе закрыли четыре ледовые переправы: в Верхнебуреинском районе — через реку Бурея на 72-м километре автодороги Чегдомын — Шахтинский; в Николаевском районе — через Амур на дороге Николаевск-на-Амуре — Селихино (участок Подгорное — Николаевск); в Охотском районе — через реки Марекан и Ульбея на автозимнике Охотск — Иня.