Три ледовых переправы осталось в Хабаровском крае
Лед на реках Хабаровского края продолжает разрушаться.
Лед на реках Хабаровского края продолжает разрушаться.
За последние несколько дней в регионе закрыли четыре ледовые переправы: в Верхнебуреинском районе — через реку Бурея на 72-м километре автодороги Чегдомын — Шахтинский; в Николаевском районе — через Амур на дороге
Сейчас в регионе действуют три переправы: две из них находятся в Охотском районе и одна — в Николаевском, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
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