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04:57 (мск), источник: ДЕЙТА

Дачников Приморья пугают штрафами

В администрации Уссурийского городского округа прошла рабочая встреча с председателями дачных, садоводческих и огороднических объединений, сообщили DEITA. RU в администрации города.

Особо было отмечено, что разжигание костров и поджог травы в этот период категорически запрещены. Введение противопожарного режима ведет к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности.

Так, административная ответственность для физических лиц в обычной ситуации от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей увеличивается до 4−5 тысяч рублей. Для должностных лиц в обычной ситуации от 10−20 тысяч рублей в условиях противопожарного режима — до 20−40 тысяч рублей для юридических лиц — увеличивается с 50−200 тысяч рублей до 300−500 тысяч рублей.

Председатель садового товарищества «Мелиоратор» Надежда Смирнова рассказала, что в их кооперативе 350 участков, 30 из них брошены хозяевами. «Собственники не появляются на своих дачах десятилетиями, их территория заросла травой, что крайне опасно, — пояснила Надежда Павловна. — Буквально недавно задержали мальчишек со спичками около сухостоя».

В течение трех месяцев председателям дачных, садоводческих и огороднических объединений необходимо предоставить списки заброшенных участков/ Земли, неиспользуемые хозяевами, будут взяты на контроль.

Михаил Грач.

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