В Ростове у городской электрички появятся две новые остановки

В Ростове у городской электрички появятся две новые остановки

В новых районах Ростова оборудуют две новые платформы, на которых будет останавливаться городская электричка. Об этом сообщает ИА «Дон 24» со ссылкой на главу администрации города Виталия Кушнарева.