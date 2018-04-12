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17:04 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове у городской электрички появятся две новые остановки

В новых районах Ростова оборудуют две новые платформы, на которых будет останавливаться городская электричка. Об этом сообщает ИА «Дон 24» со ссылкой на главу администрации города Виталия Кушнарева.

Как рассказал Виталий Кушнарев на встрече с бизнесом, электричка теперь будет останавливаться в ЖК «Соловьиная роща» и «Красный Аксай».

По его данным, в прошлом году городская электричка перевезла около 80 тысяч человек, и пассажиропоток постоянно увеличивается.

Сейчас большим успехом пользуются станции «1337 км» и «Сельмаш».

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