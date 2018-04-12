В Ростове у городской электрички появятся две новые остановки
В новых районах Ростова оборудуют две новые платформы, на которых будет останавливаться городская электричка. Об этом сообщает ИА «Дон 24» со ссылкой на главу администрации города Виталия Кушнарева.
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