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04:03 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Проезду по Хабаровску мешают асфальтоукладчики

Какие улицы в ближайшее время лучше объехать.

Источник: Хабаровский край сегодня

В краевой столице с полным набором тяжелой техники (две фрезы, два укладчика, четыре катка и десятка самосвалов) на дороги выдвинулись бригады ремонтников, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Хабаровские водители из-за старта ямочного ремонта застревают в образовавшихся пробках. Сегодня, 12 апреля тяжёлая техника появится на участке улицы Карла Маркса от Пушкина до Синельникова. 13 апреля дорожники придут на Вологодскую.

 — Всего ямочным ремонтом пока планируем пройти 75 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Впрочем, к концу сезона эта цифра может и увеличиться. Это несколько меньше, чем в прошлом году, так как в 2017-м в Хабаровске в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» было отремонтировано 35 трасс, благодаря чему потребность в ямочном ремонте уменьшилась, — отметил начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Александр Васильев. — Львиную долю работ планируем завершить весной — чтобы как можно скорее привести городские дороги в надлежащее состояние и обеспечить по ним комфортный проезд. Свое 160-летие Хабаровск должен встретить с нормальными дорогами.

К капитальному ремонту и глобальной реконструкции хабаровских магистралей, по словам Васильева, дорожники приступят с 1 мая: им подвергнутся 66 объектов, а общая протяженность реанимируемого дорожного полотна составит 93 километра.

Согласно графика ямочного ремонта на апрель, на Королёва должны закончить работы 12 апреля, на Серышева — 18 апреля, на Карла Маркса (от Пушкина до Синельникова) — 18 апреля, на Карла Маркса (от Синельникова до Матвеевского шоссе) — до 20 апреля, на Большой — до 18 апреля.

Далее дорожники отправятся на другие улицы Хабаровска.

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