Проезду по Хабаровску мешают асфальтоукладчики
Какие улицы в ближайшее время лучше объехать.
Какие улицы в ближайшее время лучше объехать.
В краевой столице с полным набором тяжелой техники (две фрезы, два укладчика, четыре катка и десятка самосвалов) на дороги выдвинулись бригады ремонтников, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
Хабаровские водители
— Всего ямочным ремонтом пока планируем пройти 75 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Впрочем, к концу сезона эта цифра может и увеличиться. Это несколько меньше, чем в прошлом году, так как в 2017-м в Хабаровске в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» было отремонтировано 35 трасс, благодаря чему потребность в ямочном ремонте уменьшилась, — отметил начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Александр Васильев. — Львиную долю работ планируем завершить весной — чтобы как можно скорее привести городские дороги в надлежащее состояние и обеспечить по ним комфортный проезд. Свое 160-летие Хабаровск должен встретить с нормальными дорогами.
Согласно графика ямочного ремонта на апрель, на Королёва должны закончить работы 12 апреля, на Серышева — 18 апреля, на Карла Маркса (от Пушкина до Синельникова) — 18 апреля, на Карла Маркса (от Синельникова до Матвеевского шоссе) — до 20 апреля, на Большой — до 18 апреля.
Далее дорожники отправятся на другие улицы Хабаровска.
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