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04:10 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровского бейсджампера задержали в Пекине после прыжка с небоскрёба

Хабаровский экстремал Алексей Пыхов попался пекинской полиции после прыжка со строящегося супернебоскрёба «Чайна-Цзунь» (China Zun). Высота этого здания, которая после завершения работ составит 528 метров, считается самым высоким в столице КНР. Прыгнув с него, бейсджампер нарушил общественный порядок.

Как передаёт China Daily, пекинская полиция поймала «прыгуна» на следующий день после трюка и назначила ему наказание в соответствии с местным законодательством. Алексея Пыхова задержали на 10 дней. Момент прыжка экстремал опубликовал в социальных сетях, уточнив, что он прошёл благополучно.

Как писало РИА «Восток-Медиа», Алексей Пыхов не один год увлечён экстремальными видами спорта. В Хабаровске он «использовал» для прыжков все возможные подходящие для этого высотки — ему покорились крыши жилкомплексов «Гранит», «Новый квартал», RicheVille.

Однако настоящее удовольствие бейсджампер получает во время путешествий по странам Азии, где хватает небоскрёбов и других высоких объектов. Так, на счету Пыхова прыжки с крыш Delhi One в столице Индии, Aloft Kuala Lumpur Sentral Hotel в столице Индонезии, со стойки самой высокой статуи мира — бога Вишну — и водопада Симисо-Писо на острове Бали, а также восхождение на Айленд-пик в Гималаях.

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