Хабаровского бейсджампера задержали в Пекине после прыжка с небоскрёба

Как передаёт China Daily, пекинская полиция поймала «прыгуна» на следующий день после трюка и назначила ему наказание в соответствии с местным законодательством. Алексея Пыхова задержали на 10 дней. Момент прыжка экстремал опубликовал в социальных сетях, уточнив, что он прошёл благополучно.

Как писало РИА «Восток-Медиа», Алексей Пыхов не один год увлечён экстремальными видами спорта. В Хабаровске он «использовал» для прыжков все возможные подходящие для этого высотки — ему покорились крыши жилкомплексов «Гранит», «Новый квартал», RicheVille.

Однако настоящее удовольствие бейсджампер получает во время путешествий по странам Азии, где хватает небоскрёбов и других высоких объектов. Так, на счету Пыхова прыжки с крыш Delhi One в столице Индии, Aloft Kuala Lumpur Sentral Hotel в столице Индонезии, со стойки самой высокой статуи мира — бога Вишну — и водопада Симисо-Писо на острове Бали, а также восхождение на Айленд-пик в Гималаях.