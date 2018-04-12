Приморское общество говорит «нет» экстремизму

Приморское общество в лице активной молодёжи и представителей властных структур предлагает бороться с экстремизмом. О его формах проявления, действиях, противостоянии говорили специалисты 11 апреля на встрече «Кибердружина будущего» во ВГУЭС, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В интернете идёт вирусная рассылка экстремистских материалов, выглядит это как вызов для молодёжи. Завлекают и юношей, и девушек, особенно активно «обрабатывают» молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет. Подростков призывают к приверженности крайним взглядам, национализму, агрессивным действиям, разжиганию вражды и ненависти, унижению и угрозам к определённым социальным группам. Даже предлагают заниматься вандализмом.

Подобные материалы и призывы чаще всего размещают в социальных сетях, закрытых группах мессенджеров и отправляют в личные сообщения. Для материалов распространения используют слова-клише, символы и атрибуты, например, нацистскую свастику. Зачастую предлагают купить одежду и украшения или набить тату с негативной символикой. В общественных местах можно увидеть листовки и наклейки. Люди, занимающиеся пропагандой экстремизма, объединяют подростков в группы, создают конференции в сети Интернет и устраивают «сходки» в реальной жизни.

Власти и государственные органы стараются как можно раньше найти такие группировки и всяческими способами препятствовать их существованию. МВД признаёт материалы экстремистскими и ищет виновников, Роскомнадзор требует удаления неприемлемых материалов и блокирует сайты, другие госорганизации реализуют проекты и подключают молодёжь к общественным движениям, деятельность которых направленна на просвещение сверстников или поиск неприемлемых материалов.

Одним из таких движений является медиабратство «Киберволонтёры», которое является более эффективным форматом общероссийского движения «Кибердружина». Братство создано в рамках реализации в Приморском крае проекта «Безопасность детей в Интернете». Молодые люди, присоединившиеся к киберволонтёрам в результате конкурса, пройдут обучение и начнут искать злокачественные материалы, такие как экстремистские, террористические и суицидальные призывы, детская порнография, распространение наркотиков и многое другое.

Заинтересованная в безопасности детей и неокрепших умов молодёжь и представители организаций и структур предлагают вступить в ряды киберволонтёров или просто помочь в поиске и устранении деструктивной информации в сети Интернет в Приморском крае.