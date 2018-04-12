В Приморье районные больницы оснащают современной медтехникой
ЦРБ Пограничного района получила универсальное эндоскопическое оборудование.
ЦРБ Пограничного района получила универсальное эндоскопическое оборудование.
Хирургическая помощь в центральной районной больнице Пограничного района поднялась на новый уровень. Малотравматичные операции, ранее доступные для местных жителей только во Владивостоке, теперь выполняются в ЦРБ. Это стало возможным благодаря оснащению хирургического блока универсальным эндоскопическим оборудованием.
— С момента установки аппаратуры в отделении хирургии выполнено уже порядка 10 операций и диагностических исследований. Приобретенная за счет средств краевого бюджета медицинская техника дает возможность применять ее по двойному назначению, — рассказал главный врач ЦРБ Пограничного района Алексей Богородецкий. — Так что теперь в нашей больнице любой пациент, если у него есть соответствующие показания, может получить врачебную помощь с использованием современной аппаратуры. Причем бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования.
Профессор оценил.
Сумму 12 миллионов рублей, целевым образом выделенную из регионального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013−2020 годы, потратили не только на медицинскую технику. Средств хватило на оборудование новой операционной и капитальный ремонт отделения реанимации.
— Это является большим шагом для районной медицины. Для медицины маленьких хирургических отделений. Численность населения в районе всего 22 тысячи человек. Но теперь жители района имеют возможность оперироваться малоинвазивными методами в условиях нашего хирургического отделения, — говорит заведующий хирургическим отделением больницы Алексей Веселко.
После наладки аппаратуры в тот же день в больнице прооперировали двух местных жителей. Первая пациентка скоро и не вспомнит о болезненных приступах желчекаменной болезни, которая мучила ее больше десяти лет. Курс лечения состоял из щадящего хирургического вмешательства и 3−4 дней послеоперационного периода, который женщина провела под наблюдением врачей.
— Если раньше в районной больнице больной провели бы открытую операцию с разрезом, то теперь это возможно сделать с помощью нескольких проколов. Через прокол вводится лапароскоп — специальный инструмент, при помощи которого на экран монитора выводится четкое, высокоточное изображение. Такой современный вид вмешательства обеспечивает быстрый восстановительный период, — говорит доктор Стегний.
Главврач ЦРБ говорит, что врачебный коллектив будет рад, если профессор найдет возможность продолжить сотрудничество с районными хирургами, ведь это настоящий курс повышения квалификации. Но в то же время Алексей Богородецкий уверен, что с аппендицитами, панкреатитами, женскими заболеваниями, при которых целесообразна эндоскопия в больнице справятся без затруднений. Ведь кроме зав. хирургией повышение квалификации прошли еще несколько врачей. Большие надежды в ЦРБ также возлагают на трех выпускников Тихоокеанского медицинского университета, которые приехали в Пограничный район из Владивостока по программе «Земский доктор» и быстро стали членами единой врачебной команды.
Внимание диагностике.
Ранее, в ходе рабочей поездки по медицинским учреждениям Приморья,
— Нужно в ближайшее время проработать и решить этот вопрос. Специалист мог бы выезжать в Новошахтинск из Михайловки несколько раз в месяц, — указал Павел Серебряков.
А центральная районная больница Михайловского района в первом полугодии получит новое диагностическое оборудование — флюорограф и маммограф — которое можно будет использовать и для диспансеризации, и для повседневной работы.
Однако время не стоит на месте — оборудование постепенно устаревает. Эту проблему подняла врио главного врача Елена Монастырная в ходе визита в районную больницу врио главы Приморского края Андрея Тарасенко.
— Оборудование в операционном зале не менялось с 1970 года. Нам нужны новые хирургические столы, профессиональное освещение, эндоскопическая стойка для проведения сложных операций, — пожаловалась доктор.
Андрей Тарасенко поручил директору департамента здравоохранения Андрею Кузьмину подготовить полный перечень необходимого оборудования для операционной.
— Оборудование очень старое, нужна современная техника. Люди должны и в районах получать качественные медицинские услуги, — подчеркнул врио губернатора.
Равные возможности.
Доступность качественной медицинской помощи независимо от места проживания пациента — один из главных приоритетов приморской системы здравоохранения. В прошлом году более 300 миллионов рублей было выделено на приобретение медицинского оборудования. Еще более 100 миллионов из бюджета края направлено на капитальные ремонты в больницах и поликлиниках края.
Особое внимание уделяется районным и сельским медучреждениям. Продолжена программа строительства
— Есть правило «золотого часа», есть время и расстояние. С ноября скорая помощь пополнилась аппаратами
Среди программ, реализация которых продолжается в 2018 году — оснащение учреждений здравоохранения новым оборудованием, запуск второго корпуса онкологического диспансера, а также создание в крае центра паллиативной помощи. На текущие ремонты в
А в это время.
Автопарк службы скорой помощи региона пополнили 11 автомобилей марки ГАЗ и УАЗ, а также семь полноприводных машин класса «В» для работы в северных территориях. 11 автомобилей распределили между районными и городскими медицинскими учреждениями. Так, по одной машине получили станции скорой медицинской помощи Владивостока, Арсеньева, Дальнегорска, а также Лазовской, Кавалеровской, Пластунской, Анучинской, Надеждинской, Пограничной, Чугуевской и Яковлевской районных больниц.
Новые автомобили скорой помощи укомплектованы всем необходимым — системами видеорегистрации, сейфом для хранения лекарственных препаратов, дополнительными приборами отопления, системой кондиционирования. Кроме того, в каждой машине установлен дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, ингалятор и другое современное оборудование.
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