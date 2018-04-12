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04:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В Приморье районные больницы оснащают современной медтехникой

ЦРБ Пограничного района получила универсальное эндоскопическое оборудование.

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Хирургическая помощь в центральной районной больнице Пограничного района поднялась на новый уровень. Малотравматичные операции, ранее доступные для местных жителей только во Владивостоке, теперь выполняются в ЦРБ. Это стало возможным благодаря оснащению хирургического блока универсальным эндоскопическим оборудованием.

— С момента установки аппаратуры в отделении хирургии выполнено уже порядка 10 операций и диагностических исследований. Приобретенная за счет средств краевого бюджета медицинская техника дает возможность применять ее по двойному назначению, — рассказал главный врач ЦРБ Пограничного района Алексей Богородецкий. — Так что теперь в нашей больнице любой пациент, если у него есть соответствующие показания, может получить врачебную помощь с использованием современной аппаратуры. Причем бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования.

Профессор оценил.

Сумму 12 миллионов рублей, целевым образом выделенную из регионального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013−2020 годы, потратили не только на медицинскую технику. Средств хватило на оборудование новой операционной и капитальный ремонт отделения реанимации.

— Это является большим шагом для районной медицины. Для медицины маленьких хирургических отделений. Численность населения в районе всего 22 тысячи человек. Но теперь жители района имеют возможность оперироваться малоинвазивными методами в условиях нашего хирургического отделения, — говорит заведующий хирургическим отделением больницы Алексей Веселко.

Модернизацию в районной больнице оценил главный хирург Дальнего Востока, доктор медицинских наук, профессор, директор института хирургии Тихоокеанского государственного медицинского университета Кирилл Стегний. Его пригласили для проведения первых операций.

После наладки аппаратуры в тот же день в больнице прооперировали двух местных жителей. Первая пациентка скоро и не вспомнит о болезненных приступах желчекаменной болезни, которая мучила ее больше десяти лет. Курс лечения состоял из щадящего хирургического вмешательства и 3−4 дней послеоперационного периода, который женщина провела под наблюдением врачей.

— Если раньше в районной больнице больной провели бы открытую операцию с разрезом, то теперь это возможно сделать с помощью нескольких проколов. Через прокол вводится лапароскоп — специальный инструмент, при помощи которого на экран монитора выводится четкое, высокоточное изображение. Такой современный вид вмешательства обеспечивает быстрый восстановительный период, — говорит доктор Стегний.

Главврач ЦРБ говорит, что врачебный коллектив будет рад, если профессор найдет возможность продолжить сотрудничество с районными хирургами, ведь это настоящий курс повышения квалификации. Но в то же время Алексей Богородецкий уверен, что с аппендицитами, панкреатитами, женскими заболеваниями, при которых целесообразна эндоскопия в больнице справятся без затруднений. Ведь кроме зав. хирургией повышение квалификации прошли еще несколько врачей. Большие надежды в ЦРБ также возлагают на трех выпускников Тихоокеанского медицинского университета, которые приехали в Пограничный район из Владивостока по программе «Земский доктор» и быстро стали членами единой врачебной команды.

Внимание диагностике.

Ранее, в ходе рабочей поездки по медицинским учреждениям Приморья, вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков акцентировал внимание на важности полноценной диагностики. В частности, побывав в лечебном учреждении поселка Новошахтинский и пообщавшись с медиками и пациентами, он дал поручение организовать в населенном пункте выездной прием специалиста по функциональной диагностике.

— Нужно в ближайшее время проработать и решить этот вопрос. Специалист мог бы выезжать в Новошахтинск из Михайловки несколько раз в месяц, — указал Павел Серебряков.

А центральная районная больница Михайловского района в первом полугодии получит новое диагностическое оборудование — флюорограф и маммограф — которое можно будет использовать и для диспансеризации, и для повседневной работы.

В ЦРБ Кировского района, которая является единственным учреждением в районе, принимающим пациентов, нуждающихся в срочной терапии и оперативных вмешательствах, ранее закуплено современное медицинское оборудование, в том числе анализатор, аппарат ИВЛ, УЗИ-аппарат, инкубатор для новорожденных. В прошлом году больницей приобретено физиотерапевтическое, стоматологическое оборудование, дефибрилляторы и концентраторы кислорода. Вся техника поставлена за счет средств краевого бюджета.

Однако время не стоит на месте — оборудование постепенно устаревает. Эту проблему подняла врио главного врача Елена Монастырная в ходе визита в районную больницу врио главы Приморского края Андрея Тарасенко.

— Оборудование в операционном зале не менялось с 1970 года. Нам нужны новые хирургические столы, профессиональное освещение, эндоскопическая стойка для проведения сложных операций, — пожаловалась доктор.

Андрей Тарасенко поручил директору департамента здравоохранения Андрею Кузьмину подготовить полный перечень необходимого оборудования для операционной.

— Оборудование очень старое, нужна современная техника. Люди должны и в районах получать качественные медицинские услуги, — подчеркнул врио губернатора.

Равные возможности.

Доступность качественной медицинской помощи независимо от места проживания пациента — один из главных приоритетов приморской системы здравоохранения. В прошлом году более 300 миллионов рублей было выделено на приобретение медицинского оборудования. Еще более 100 миллионов из бюджета края направлено на капитальные ремонты в больницах и поликлиниках края.

Особое внимание уделяется районным и сельским медучреждениям. Продолжена программа строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Новые ФАПы появились в селах Ольгинского и Ханкайского районов. Построена амбулатория в поселке Светлая. Еще один важный реализованный проект — теле-ЭКГ. По словам заместителя главы региона, потребность в такой диагностике жизненно необходима.

— Есть правило «золотого часа», есть время и расстояние. С ноября скорая помощь пополнилась аппаратами теле-ЭКГ. Сегодня все бригады службы скорой медицинской помощи края оснащены переносными электрокардиографами, которые встроены в единую систему дистанционной передачи данных ЭКГ, поступающих в круглосуточный консультативный кардиологический центр, — отметил Павел Серебряков.

Среди программ, реализация которых продолжается в 2018 году — оснащение учреждений здравоохранения новым оборудованием, запуск второго корпуса онкологического диспансера, а также создание в крае центра паллиативной помощи. На текущие ремонты в лечебно-профилактических учреждениях края направят более 230 миллионов рублей.

А в это время.

Автопарк службы скорой помощи региона пополнили 11 автомобилей марки ГАЗ и УАЗ, а также семь полноприводных машин класса «В» для работы в северных территориях. 11 автомобилей распределили между районными и городскими медицинскими учреждениями. Так, по одной машине получили станции скорой медицинской помощи Владивостока, Арсеньева, Дальнегорска, а также Лазовской, Кавалеровской, Пластунской, Анучинской, Надеждинской, Пограничной, Чугуевской и Яковлевской районных больниц.

Еще семь автомашин с полным приводом направлены в Октябрьский, Красноармейский, Хорольский, Михайловский районы и Спасск-Дальний. Сразу два автомобиля переданы в центральную районную больницу Пожарского района.

Новые автомобили скорой помощи укомплектованы всем необходимым — системами видеорегистрации, сейфом для хранения лекарственных препаратов, дополнительными приборами отопления, системой кондиционирования. Кроме того, в каждой машине установлен дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, ингалятор и другое современное оборудование.

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