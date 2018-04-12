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04:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Снежный циклон и сильный ветер задержатся в Хабаровске еще на день

По прогнозам синоптиков, скорость ветра в дальневосточной столице достигает 20 метров в секунду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 44% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Комсомольская правда

Снежная буря, которая в очередной раз обрушилась на Хабаровский край, принесла с собой сильный и холодный ветер. По предварительным прогнозам, циклон должен был уйти на Камчатку, однако он решил еще на немного задержаться в наших краях. Середина апреля, а город не прекращает засыпать снегом. На улице находиться просто невозможно, потому что ветер сносит все и всех.

По данным синоптиков в Хабаровске сегодня, 12 апреля, ветер бушует со скоростью до 20 метров в секунду. Специалисты говорят: «Небольшой мокрый снег», но по ощущениям — это настоящий ледовый обстрел. Да и температуры воздуха оставляют желать лучшего. Речь не только о ночных, но и о дневных. В краевом центре до плюс шести градусов.

Уже завтра, 13 апреля, ветер стихнет — до 11 метров в секунду. Дневные температуры тоже начнут восстанавливаться после нежданной зимы, правда, не на много — до плюс 9 градусов.

Будем надеяться, что предыдущий прогноз синоптиков о том, что после 15 числа в дальневосточную столицу придет весна, сбудется.

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